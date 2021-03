Montserrat “Conejo” Ruiz quiere hacer historia en el UFC

León, Guanajuato; 17 de marzo del 2021.- Se acerca el día y el momento de ingresar a la jaula se aproxima. A partir de este sábado, el mundo de las artes marciales mixtas conocerá mucho más acerca de Montserrat “Conejo” Ruiz, la oriunda de León, Guanajuato, que ya cuenta las horas para su debut en el UFC.

En su destino ya se encontraba esta cita. Pasaron 12 años desde que inició practicando lucha olímpica en la Técnica 1 de la capital del calzado, posteriormente se convirtió en seleccionada nacional, vivió por tres años en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) de la Ciudad de México y enseguida dio el salto a las MMA para convertirse en campeona de las 115 libras en dos diferentes ligas.

Su batalla dentro del octágono no ha sido fácil, tropezó en su debut, se repuso a una lesión de rodilla que la mantuvo fuera por un año, sin embargo, “La Conejo” se creció al castigo y en base a coraje resurgió para llegar a la empresa más importante del planeta.

“El destino me llevó a conocer a un entrenador que tenía a “Goyito” Pérez en el UFC, me empezó a platicar de las MMA y me gustó. Cuando me retiré de la lucha duré un año sin hacer nada, después recibo una llamada y era el entrenador de Monterrey para avisarme que iba a venir a León para un seminario donde iba a estar “Goyito”, me decidí a ir y al día siguiente ya estaba entrenando”, relató “Montse” Ruiz en charla con El Sol de León.

CON TODO Y POR TODO

Fue en 2018 cuando “La Conejo” Ruiz hizo su presentación en Invicta FC, uno de los principales semilleros que tiene el Ultimate Fighting Championship, ahí cayó por decisión frente a la estadounidense Danielle Taylor, aunque dos años más tarde encontró su revancha al someter a la brasileña Janaisa Morandin.

En noviembre del año pasado, Montserrat tenía previsto contender ante Emily Ducote por el cetro de Invicta FC, desafortunadamente esa pelea no pudo llevarse a cabo ya que en la esquina de su oponente se dio un positivo a Covid-19.

Y tras un campamento con la campeona de peso mosca del UFC, la nacionalizada peruana Valentina Shevchenko, la gran noticia por fin le llegó a la guanajuatense. La nacida en Florida, Cheyanne Buys, quedaba sin rival para la cartelera UFC Las Vegas 22 tras la lesión de Kay Hansen y quien más para entrar al quite que “La Conejo”.

“Me siento muy bien físicamente, en lo mental estoy fuerte, creo que no hubo mejor momento para debutar, estoy en pleno apogeo y da la casualidad que ella (Buys) es compañera de la rival (Ducote) a la que me iba a enfrentar, sé que es una chica que siempre va al frente, pero yo también tengo buena pelea, voy al frente, entonces se va a topar con mi lucha y la seguiré analizando estos días para sacar la mejor de las estrategias”.

Ruiz irá a la “Ciudad del Pecado” con la seria intención de salir con el brazo arriba, pero también con la encomienda de llenarle el ojo al mandamás del UFC, Dana White.

MOTIVADA EN EXTREMO

Luego de confirmarse su debut, otros gladiadores mexicanos del UFC como Kelvin Gastelum y Alexa Grasso, no dudaron en mandarle a Montserrat Ruiz sus mejores deseos a través de las redes sociales, algo que por supuesto motiva e inspira a la leonesa.

“Ellos son pioneros, es gente que abrió el camino no sólo para los de México, sino para todos los de Latinoamérica, Kelvin es un gran amigo y compañero del mismo equipo, Alexa siempre tan linda, tan humilde, entonces recibir sus mensajes es algo motivante porque son personas que al igual que yo han luchado muy duro por sus sueños”.

Ídolos en el deporte Ruiz no los tiene, pero su motor, su mayor inspiración, esa se encuentra en casa y son sus padres, a quienes “voy a visitarlos a León cada vez que puedo, toda la familia esta allá, ahora por lo del Covid tengo casi dos años sin verlos, es algo duro, algo muy fuerte, pero eso me alienta y me da motivación para alcanzar mis sueños, sé que todos están muy contentos, cuando les avisé hasta empecé a llorar cuando colgué, la verdad es algo muy bonito que tu familia te apoye en lo que más te gusta”.

Así que a “La Conejo” Ruiz, con récord profesional de 9-1-0, le llegó el momento de dar el salto a las grandes esferas de las MMA, por ello lanza la siguiente advertencia: “Ya estoy aquí y no voy a permitir que me tumben tan fácil”.

El Dato…

+ Montserrat Ruiz será la cuarta peleadora nacida en México que logre hacer su debut en el UFC, previamente lo hicieron la veracruzana Jessica Aguilar, la jalisciense Alexa Grasso y la sinaloense Irene Aldana.

“La Conejo” Ruiz en el Octágono…