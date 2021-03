Advierte Jean Meneses que León va por el bicampeonato

León, Guanajuato.-- Jean Meneses no tiene dudas, La Fiera se clasificará a la fiesta grande y ya ahí peleará por el objetivo llamado bicampeonato.





“Desde que empezó el torneo la única meta es lograr el bicampeonato, por ahí se nos fue alejando un poco la situación de calificar, pero el triunfo contra Necaxa nos dio nuevamente esas chances de meternos entre los 12 que califican y la constancia esta, el trabajo igual y sólo es cuestión de tiempo para ver qué sucederá en la parte final”, señaló el chileno.

Tan sólo un puntito separa a los verdes de la zona de repesca, teniendo la fortuna de que sus próximos duelos serán ante rivales directos en esa carrera por acceder a la liguilla.

“Siempre hemos estado despiertos, lamentablemente cometimos errores que nos costaron derrotas y sobre la marcha hemos ido afinando esos detalles, pero el equipo sigue tomando confianza, todavía hay algunas desconcentraciones, errores o relajos que nos están costando goles en los minutos finales, pero es algo que debemos manejar porque al final un gol puede hacer la diferencia”.

El centrocampista andino aseguró que todo el plantel se vio afectado por el hecho de no realizar pretemporada, sin embargo, la mejor versión del equipo empieza a retomarse.

“Todo fue producto de no haber hecho una pretemporada en forma, pero poco a poco todos hemos ido retomando el nivel, me parece que estamos a tiempo de afinar esos detalles que nos venían costando en los primeros partidos, pero insisto, el equipo ya viene mostrando el futbol de los últimos torneos, se ha mejorado y no tengo duda de que vamos a calificar y ya cuando estemos en la liguilla ningún rival nos va a querer enfrentar”.