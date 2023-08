León se rengancha a la Liga MX recibiendo a los cañoneros

GoleadoresLeón, Guanajuato.- La Fiera vuelve a la actividad en la Liga MX con la urgencia de comenzar a sacar juegos, luego de un flojo arranque con tres puntos de nueve posibles.

Muchas cosas han pasado desde aquel 15 de julio cuando los esmeraldas visitaron a los Tigres por la jornada tres. En ese lapso de un mes, el cuadro del Bajío se quedó sin una de sus piezas más importantes a la ofensiva, el chileno Víctor Dávila, quien de manera intempestiva decidió tomar una oferta del futbol ruso, la cual por cierto, sigue sin concretarse, de igual forma, los panzas verdes fracasaron en su intento por defender la corona de la Leagues Cup y finalmente, al menos una buena noticia, el elenco dirigido por Nicolás Larcamón pudo hacerse de la contratación que tanto necesitaba su “domador” en el eje del ataque, la del uruguayo Nicolás “El Diente” López.

De esta manera, el Club León necesita enchufarse de nuevo ya que con apenas tres unidades se ubica en la onceava posición de la tabla. Los felinos han sucumbido frente a Chivas y la “U” de Nuevo León, mientras que su única victoria en el Apertura 2023 fue la goleada de 4-0 contra Pachuca y ahora, el rival en turno se llama Mazatlán FC.

Los cañoneros no han ganado en tres fechas, empataron con Tuzos y Pumas, sólo que después fueron avasallados en casa por Monterrey. El equipo que entrena el español Ismael Rescalvo enseñó uno que otro chispazo durante el torneo binacional y en su nómina figura gente de experiencia como el central argentino Facundo Almada, el mediocampista ecuatoriano Jefferson Intriago y adelante el colombiano Nicolás Benedetti, el panameño Yoel Bárcenas, al igual que el marfileño Ake Loba.

Si bien los números no los acompañan del todo, los cañoneros lucen más fuertes que la campaña anterior, así que Larcamón y compañía deberán exigirse para cumplir las expectativas en el marco del 79 aniversario de la institución leonesa. En relación a lo último que ha venido presentando, no se prevén muchos ajustes en el once inicial verdiblanco y la única duda es si Fidel Ambriz estará listo, luego de entrenarse por separado en los más recientes días. En la delantera, se ha asegurado la primera titularidad de Federico Viñas y en el banquillo estará ya “El Diente” López como un revulsivo de lujo.

León le hizo ver su suerte el semestre pasado a los sinaloenses en “El Kraken”, sin embargo, hay que recordar que los del Pacífico salieron airosos de la “guarida” en el Apertura 2022 por un contundente 3 a 0, en la que ha sido su única conquista en tierras guanajuatenses. Las acciones iniciarán a partir de las 19:06 horas.

El Juego

Liga MX

Apertura 2023

Jornada 4

León Vs. Mazatlán FC

Fecha: 18 de Agosto

18 de Agosto Hora: 19:06

19:06 Estadio: Nou Camp

Alineaciones Probables

León Mazatlán FC 30 Rodolfo Cota 13 Hugo González 7 Iván Moreno 15 Bryan Colula 21 Stiven Barreiro 3 Néstor Vidrio 22 Adonis Frías 5 Facundo Almada 6 William Tesillo 17 Francisco Venegas 8 Iván Rodríguez 7 Alan Medina 29 Lucas Romero 22 Andrés Montaño 11 Elías Hernández 21 Eduard Bello 13 Ángel Mena 23 Sergio Flores 20 Alfonso Alvarado 35 Jefferson Intriago 18 Federico Viñas 9 Ake Loba DT.- Nicolás Larcamón DT.- Ismael Rescalvo

Cuerpo Arbitral

Árbitro Central: Maximiliano Quintero Hernández

Asistente Uno: Christian Kiabek Espinosa Zavala

Asistente Dos: Manuel Alfonso Martínez Sánchez

Cuarto Árbitro: Edgar Allan Morales Olvera

Números



JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 11 León 3 1 0 2 5 3 2 3 15 Mazatlán FC 3 0 2 1 1 4 -3 2

Goleadores

Jugador Equipo Goles Brian Rubio León 1 Eduard Bello Mazatlán FC 1 Alfonso Alvarado León 1

Historial