Lamenta Paiva tantas imprecisiones en la goleada en Monterrey

Guadalupe, Nuevo León.- Renato Paiva aceptó el duro descalabro ante Monterrey y lamentó que su equipo no pudiera tener la efectividad ofensiva para haber hecho el marcador menos severo.

“Nos duele por los números, no tanto por el partido, sufrir un gol tan temprano te cambia todos los planes y nos dañó mucho a nivel emocional, que no debería, pero sucedió y después de eso continuamos jugando y la realidad es que los dos goles siguientes son pérdidas de balón intentando generar juego. El rival sabía y estudió que somos un cuadro de proponer, de llegar, de poner mucha gente adelante, pero si tenemos que perder que sea así, generando, ahora ellos hicieron los goles, nosotros no, su portero tuvo tres grandísimas atajadas, ellos fallaron un penal, pero insisto, el gol tempranero dañó mucho y ayudó a Monterrey que es un equipo muy adulto y bien trabajado”, dijo el “domador”.

De si las cinco anotaciones resultaron ser mucho castigo para su escuadra, el lusitano comentó que “con los errores que hicimos y la efectividad de Monterrey creo que los números de los goles no son exagerados, lo que si es exagerado es que con las oportunidades que tuvimos era para haber hecho más goles y no quedarnos con el 5-1, la verdad tuvimos juego para anotar mas y la diferencia si se me hace exagerada, pero la victoria de Monterrey es muy justa, a nosotros no nos salió y terminamos sufriendo demasiado por la calidad del adversario”.

Por último, la manita completa en casa de los Rayados dejó a Paiva con un largo listado de aspectos a mejorar de cara al siguiente choque en casa contra el Mazatlán FC.

“Hay que corregir los errores de posesión de balón, de perderlo infantilmente para darle goles al adversario y después hay que ser más contundentes. Mi tarea es buscar el equilibrio porque el juego ofensivo lleva su equilibrio, el estilo que buscamos es el que nos dio la victoria ante América, el empate contra Pumas y Puebla, la generación con un hombre menos con Toluca, debemos equilibrarnos en función de cuando se pierde la pelota. El ADN de este club es jugar para ganar”, aseveró el estratega de La Fiera.