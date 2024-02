Juan Ortega llega a La Luz entre ilusión y expectativa

León, Gto.- Uno de los matadores que engalanan el cartel del tercer encierro del Serial Taurino de Feria León 2024 es el español Juan Ortega, diestro de contados festejos en México por lo que su presencia en La Luz es inédita. Ante este compromiso, el sevillano se envuelve por la expectativa e ilusión.

La tarde en León resulta especial ya que Ortega únicamente viajó a México para presentarse en la ciudad zapatera debido a que está en vísperas del inicio de la nueva temporada de toros en España.

"Siempre cuando uno va a un sitio que no conoce va con esa expectativa de conocer su plaza, conocer su afición. Me ilusiona torear con el maestro Joselito, con el maestro Diego (Silveti), vengo con muchas ganas de saber qué se cuece por León", expuso Juan Ortega en charla para El Sol de León.

De cara a su presentación en la Plaza de Toros La Luz, el matador próximo a cumplir diez años de alternativa, ha escuchado voces que han ensalzado al coso leonés y su gente.

"La verdad que las referencias que tengo de León son todas buenas, me han hablado muy bien de su afición; gente que huele el toreo. Me han hablado de la plaza, de cómo es, del tipo de toros que salen, de los carteles que se suelen hacer. De todo han sido buenas referencias", mencionó el sevillano de 33 años.





TERCER FESTEJO

Para este sábado en León están acartelados los mexicanos Joselito Adame y Diego Silveti, en el ruedo se juegan astados de la casa ganadera La Mora. Este encierro resulta inédito para la carrera de Ortega.

"Con el maestro Joselito (Adame) he tenido la oportunidad de torear en España, pero con el maestro Diego (Silveti) no, he coincido con ambos en el campo. Son figuras del toreo aquí en México y sí está claro una cosa es que aquí nadie regala nada, al final el toro es igual para todo el mundo y cuando son figuras del toreo es por algo", concluyó Ortega Blanco.

Resaltar que Juan Ortega tomó la alternativa en septiembre de 2014 con Enrique Ponce de padrino y David Galván de testigo. En México cuenta con unos cuantos encierros en Zacatecas y Estado de México por lo que se reconoce en busca de sitio y renombre en tierras zapateras.





Serial Taurino de Feria 2024





3era Corrida

Joselito Adame

Diego Silveti

Juan Ortega

6 La Mora 6

Fecha: Sábado 03 de Febrero

Hora: 17:00pm

Plaza de Toros La Luz