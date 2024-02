Se compromete Joselito Adame dar tarde de “Zapatilla de Plata en La Luz

León, Gto.- Joselito Adame regresa a León, la figura del toreo mexicano llega acartelado en el tercer festejo del Serial Taurino de Feria 2024. Para este encierro busca renovar el idilio que tiene con la Plaza de Toros La Luz y su afición ante la que se compromete a cuajar una faena digna de “Zapatilla de Plata”.

Adame encabeza el cartel a presentar el próximo 3 de febrero en el coso leonés, los otros dos matadores son Diego Silveti y el sevillano Juan Ortega. Para esta tarde se lidian finos astados de la ganadería La Mora. Para el aguascalentense la cita es de alto nivel, sobre todo por tratarse de una plaza en la que se llevó el Trofeo San Sebastián Mártir en 2015.

“Mi expectativa siempre es muy alta, siempre vengo con la ilusión de poder dar una tarde para la historia, de ‘Zapatilla de Plata’ porque es un trofeo que no tengo en casa, tuve la fortuna de llevarme un San Sebastián, pero no tengo una zapatilla, entonces tengo esa ilusión y el compromiso con la gente de dar un cierro que disfruten, que se quede en el recuerdo y la añoranza de los asistentes”, reconoció Adame en charla para El Sol de León.

Recordar que dicho galardón que homenajea al Santo Patrono de la ciudad se entregaba a la mejor faena de la tradicional corrida del 20 de Enero; día que se conmemora el aniversario de la ciudad zapatera. Por su parte la Zapatilla de Plata se otorga a la mejor faena de todo el Serial de Feria, en 2023 se lo llevó Diego Silveti.

Más allá de los reconocimientos, para el mayor de los hermanos Adame, la Capital del Cuero y Calzado resulta especial, ya en 2022 lidió la Corrida Guadalupana junto a su sangre; Luis David y Alejandro, este último se doctoró en La Luz.

“León representa mucho para mí, es una afición que siempre me ha dado su cariño, he tenido tardes muy bonitas aquí. La Luz es tan especial que escogimos esta plaza para que tomara la alternativa mi hermano Alejandro. Sin duda que tengo una conexión especial con esta plaza y mi familia también”, añadió el matador mexicano.





FIGURA CONSAGRADA

Considerado por muchos como la máxima figura de la torería mexicana, Joselito Adame se desata de cualquier etiqueta, aunque reconoció:

“Yo no soy quién para decir, pero hay una trayectoria, muy bonita e importante. He toreado más de 550 corridas de toros; he cortado cinco orejas en Madrid, cuatro en Sevilla y dos más en Bilbao y otras muchas en plazas de primera categoría en Europa y Sudamérica, sino mal recuerdo más de diez salidas a hombros de la México. Entonces, he hecho una trayectoria, pero no digo que sea la máxima figura del país”.

Finalmente, el diestro con 16 años de alternativa hizo énfasis en sentirse en la plenitud de su carrera, pero aún aspira e ilusiona por más.

“Sin duda que vienen cosas fascinantes, me siento un privilegiado por todo lo que voy viviendo, lo que se ha dado, no me gusta mucho pensar a futuro, me dedico a ir tarde a tarde. Yo creo que estoy en plenitud, pero de todas maneras siempre busco evolucionar, busco que el techo sea más alto, todavía quiero más”, concluyó Joselito Adame.





Serial de Feria León 2024

3era Corrida

Plaza de Toros La Luz

Fecha: 3 de Febrero

Hora: 17:00

Joselito Adame

Diego Silveti

Juan Ortega

6 La Mora 6