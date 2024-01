Juan Pablo Sánchez pone a León como puerta a los triunfos en su toreo

León, Gto.- En el inicio de una nueva temporada en los ruedos, el matador Juan Pablo Sánchez tiene a León entre sus primeras fechas en este 2024. Triunfar en tierras zapateras es puerta de entrada a las altas expectativas que se propone el aquicalidense.

A casi 15 años de que tomó la alternativa en Nimes, Francia con el maestro Enrique Ponce como padrino y Sebastián Castella como testigo, Sánchez retorna a León encabezando el segundo festejo del Serial Taurino de Feria León 2024. El hidrocálido está acartelado junto a su paisano Arturo Saldívar y el español Ginés Marín.

“Es un cartel muy bonito, sin duda será una tarde interesante y en lo personal, feliz de volver a León; una plaza en la que he obtenido triunfos muy importantes. Siempre me ha gustado esta plaza”, resaltó Juan Pablo Sánchez en charla para El Sol de León.

“Estoy muy ilusionado, sobre todo que estoy en una feria como es la de León, una de las más importantes de México y con la que muchos abrimos el año. Son citas en las que siempre hay que estar, es una feria en la que siempre ves a las grandes figuras, vienen los toreros del momento, entonces siempre es importante estar en León que es una plaza de primera categoría”, añadió el torero.





MOMENTO Y EXPRESIÓN

Hijo del matador Ricardo Sánchez y sobrino del también torero Luis Fernando Sánchez, llega envuelto por uno de sus mejores momentos, mismo que ensalzó con dos orejas y puerta grande en Aculco a principios de enero, su siguiente compromiso se justamente en la Plaza de Toros La Luz el próximo 27 de febrero.

“Son momentos que todos los toreros pasamos. Busco triunfos, faenas rotundas donde dejar huella, hay plazas que se pueden dar mejor que otras, pero es el momento de cada torero. Actualmente hay muchos toreros muy importantes, toreros que interesan bastante. Eso crea competencia y viene bien a la fiesta porque creas expectativas y a uno como matador te exige entregarte más”, resaltó el matador de 31 años.

Sobre la expresión que busca dar siempre con la pañosa, Sánchez sinceró: “Yo disfruto torear un toro despacio con la muleta. Llevar un toro despacito, muy largo y muy profundo, es donde yo me siento pleno, lo que más satisfacción me da. Torear así me permite llegar al hotel feliz y entregado, roto, cansado de que me entregué y pude cuajar un toro como me gusta”.





TRIUNFA LA FIESTA

Por otra parte, la figura mexicana también habló sobre la reapertura de la Plaza México, hecho que calificó como “triunfo de la libertad”.

“Un triunfo para la fiesta, para los mexicanos y la libertad, vivimos en un país libre donde no porque a cierto grupo de personas no le guste algo se deba cancelar, perseguir y suprimir. Ganamos los taurinos, ganó la fiesta, reabrir la México es una de las mejores noticias porque volverá a darle un impulso muy grande a los toros”, subrayó Sánchez.