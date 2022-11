Javier Ibarra se convierte en la primera baja de La Fiera

Apenas un torneo y 65 minutos le duró el gusto a Javier Ibarra de vestir la playera esmeralda. El centrocampista se convirtió en la primera baja oficial del Club León rumbo al Clausura 2023 de la Liga MX.

Ibarra retornó con bríos renovados al máximo circuito luego de un año y medio destacado con el Atlético Morelia en la Liga de Expansión, sin embargo, las oportunidades en la “guarida” escasearon, a diferencia de lo que ocurrió con el central Paul Bellón, quien también llegó proveniente de la división de plata.

El oriundo de Monclova, Coahuila, no tuvo las chances de mostrarse y así fue imposible llenarle el ojo al “domador” Renato Paiva. Su participación solo se limitó a ser cambio en cinco encuentros: Toluca, Santos, Atlas, Necaxa y Tijuana, no marcó gol, no fue amonestado y tampoco expulsado.

En líneas generales, el paso de Javier Ibarra por el Bajío resultó gris, con mayor pena que gloria e incluso muy por debajo de lo que consiguió en su primera aventura en el máximo circuito, esto con los Gallos Blancos del Querétaro entre 2020 y 2021, donde casi contabilizó 400 minutos de acción.

El futuro del canterano de los Rayados de Monterrey muy probablemente este una vez más en territorio michoacano, aunque de momento no hay nada confirmado.

De esta manera, Ibarra es el primer jugador que se despide de La Fiera, aunque seguramente en las próximas horas se darán a conocer más salidas, una de esas sería la del uruguayo Federico Martínez, otro que no consiguió embonar en la escuadra verdiblanca.

