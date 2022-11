Listos días y horarios para regreso de La Fiera a Concachampions

La Fiera conoció sus días y horarios para la serie de octavos de final frente al Tauro FC de Panamá en la edición 2023 de la Liga de Campeones de la Concacaf.

El cotejo de ida se llevará a cabo el miércoles 8 de marzo a las 17:00 horas en la cancha del Estadio Rommel Fernández de la capital canalera, mientras que el duelo de vuelta se disputará en el Estadio Nou Camp a las 8 de la noche, esto el jueves 16 del mismo mes.

El conjunto esmeralda va por su cuarta participación en fila en la máxima competición de clubes de la región, recordando que en sus incursiones de 2020 y 2021 se quedó fuera a las primeras de cambio, sucumbiendo contra dos rivales de la Major League Soccer de los Estados Unidos, casos de Los Ángeles FC y Toronto FC, respectivamente, en tanto que este año logró avanzar en su debut ante el Guastatoya de Guatemala, sin embargo, en los cuartos de final la eliminación se dio de manera contundente con otro adversario del vecino país del norte, el Seattle Sounders.

Los verdiblancos tienen una deuda pendiente en este torneo que desean saldar a la brevedad y en caso de dejar en el camino al Tauro esperarían por el ganador del enfrentamiento entre Austin FC y Violette AC de Haití.

𝖢𝖮𝖭𝖢𝖠𝖢𝖠𝖥 𝖫𝖨𝖦𝖠 𝖣𝖤 𝖢𝖠𝖬𝖯𝖤𝖮𝖭𝖤𝖲



Así jugaremos los Octavos de Final en @TheChampions 🆚 @TauroFC.



¡Un nuevo reto nos espera en 2023!#SerFieraEsUnOrgullo pic.twitter.com/afmnTTiPT6 — Club León 🇲🇽 (@clubleonfc) November 17, 2022

La escuadra dirigida por el portugués Renato Paiva se verá obligada a encarar un trajín importante de encuentros por esta nueva participación en la Concachampions, toda vez que el primer duelo se efectuará tres días antes de visitar en la Liga MX al Atlas y la vuelta se desarrollará con cuatro días de anticipación al compromiso en la “guarida” con el Santos.

La pretemporada felina ya arrancó y será la base para mantener un buen punto físico de cara a ser serios contendientes en este certamen internacional y no descuidar el torneo de casa, donde los panzas verdes también lucen obligados a reivindicarse después de no entrar a las instancias finales de la liguilla en todo 2022.

Hay que recordar que en las otras series chocarán Philadelphia Union (Estados Unidos) Vs. Alianza FC (El Salvador), Orlando City (Estados Unidos) Vs. Tigres (México), Pachuca (México) Vs. Motagua (Honduras), Vancouver Whitecaps (Canadá) Vs. Real España (Honduras), Los Ángeles FC (Estados Unidos) Vs. Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica) y Atlas (México) Vs. Olimpia (Honduras).