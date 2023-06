Tesillo y La Fiera aprendieron de la lección de 2020 en Los Ángeles

Los Ángeles, California.- Lo vivido hace tres años en casa del LAFC fue una experiencia que en esta oportunidad le servirá al León para salir mucho más fortalecido en el duelo que decidirá quién es el nuevo monarca a nivel clubes de la región, así lo comentó el central colombiano William Tesillo, quien fue parte de ese triste pasaje en la era Ambriz.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Lo de esa edición quedó atrás, fue una dura experiencia, el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias, para todos, incluido el cuerpo técnico, resultó algo muy amargo y que sin duda nos marcó, pero lo bonito de este deporte es que te da revanchas y ahora tenemos la nuestra, así que con esa lección aprendida ahora saldremos a darlo todo, vamos a ir a buscar el partido y por ese trofeo que se nos ha negado”, indicó el defensor.

Los panzas verdes tienen mínima ventaja, pero ventaja al fin, de tal manera que la clave para el choque de vuelta en el BMO Stadium será “estar concentrados en la marca del rival porque tiene a un Vela que te puede desequilibrar con un pase gol. Debemos ser un equipo solidario en los esfuerzos, creo que lo hemos demostrado en la mayoría de los partidos que hemos jugado, a veces el delantero tiene que defender y lo hace sin problema, tenemos clara la idea del entrenador que incluso a nosotros nos da cierta libertad de poder llegar al área rival, pero con responsabilidad y mucha concentración”.

Te puede interesar: Larcamón y Club León parten con la intención de coronarse en Concachampions

Tesillo dijo que se deberá liquidar a Los Ángeles FC a la mínima chance, situación que no ocurrió en los primeros 90 minutos, donde el cuadro de la Major League Soccer regresó a la vida con ese agónico tanto del gabonés Denis Bouanga.

“Por ahí el juego se nos presentó para ampliar el marcador, pero hay que entender que a veces las finales son cerradas, llevamos la ventaja y hay que defenderla, no hablo de que nos vamos a tirar atrás, sino de que vamos a salir hacia el frente, por eso pienso que será un lindo juego, esperando imponer nuestro futbol ya que ellos ahora están con su gente, es un factor que lo van a usar, aunque nosotros hemos sido regulares en cuanto al juego ya que de visita o local siempre intentamos hacer lo mismo”.

En lo personal, el sudamericano desea culminar el primer semestre de 2023 con este campeonato, luego de haber padecido de lesiones que lo dejaron inactivo varios meses.

“Las lesiones ahora me jugaron una mala pasada, pero lo tomé bien, ese tiempo me ayudó para seguir formándome como persona, el carácter, me hice más fuerte y ahora estar de vuelta en una final es motivante, estos escenarios de jugar finales son los que nos gustan y sin duda va a ser un gran espectáculo”, aseveró William.

En Números