Hemos encontrado el mejor once: Everaldo Begines

León, Guanajuato.- Con dos victorias en fila y tres fechas sin perder, Las Fieras se aproximan a zona de liguilla, sin embargo, su timonel Everaldo Begines no echa las campanas al vuelo y apela a la humildad de su plantel.

El pasado domingo León sacó un triunfo valioso en casa de las campeonas Rayadas de Monterrey, duelo donde las esmeraldas fueron contundentes y luego, con una jugadora menos tras la expulsión de Vanessa Sánchez, mostraron orden defensivo para contrarrestar los fuertes embates del rival.

“Jugamos con mucha suerte, estuvimos atentos a la hora de definir, jugamos ante un gran equipo y por eso son las campeonas, pero creo que mantuvimos el orden y eso nos llevó a que Monterrey se desesperara y no nos pudiera meter otro gol, pero contento con el resultado que se dio ante un gran equipo”, señaló el timonel verdiblanco.

Hace cuestión de un par de semanas, León era último de la clasificación general, pero ahora la historia ha dado un giro radical, metiéndose al décimo casillero con siete unidades.

“Vamos paso a paso, en los primeros partidos no se nos había dado el gol, no sacábamos los resultados y ahora entre comillas hemos encontrado el mejor once, pero la realidad es que tenemos que mejorar mucho, no podemos alzar las alas sólo por ganarle a Monterrey y debemos volver a la humildad, pisar fuerte”, agregó Begines.

Tras esta rachita con buenos dividendos, Las Fieras tendrán una nueva semana de trabajo para alistar ahora el choque ante unas Pumas de la UNAM que son fiel reflejo de la irregularidad. Esta será la segunda ocasión que ambos equipos se vean las caras en la Liga MX Femenil, ya que en su único antecedente, esto el torneo anterior, las universitarias se impusieron en casa por la mínima.