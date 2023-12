Eliminación esmeralda en Mundial de Clubes divide sentimientos entre aficionados leoneses

León, Guanajuato.- El sueño de ver a Club León disputar el Mundial de Clubes 2023 se volvió pesadilla, la eliminación ante Urawa Reds Diamonds de Japón caló hondo entre los aficionados que ahora dividen sus opiniones; unos aceptan con resignación, otros lo consideran un fracaso que debe pagarse con una profunda limpia en el plantel, misma que ya comenzó con el cese de Nicolás Larcamón.

Entre los seguidores verdiblancos hay voces que cuestionan la actuación que se dio en Jeddah, muchos señalan que Larcamón y hombres quedaron a deber en la cancha del Estadio Príncipe Abdullah al-Faisal.

“Estamos en un momento lamentable de nuestro gran equipo, Club León, estamos viendo un equipo que ha perdido las garras y los colmillos por vender humo. Espero que la directiva y los aficionados sigamos comprometidos en volver a ser esa Fiera que por mucho tiempo siempre fue temida y respetada por cualquier adversario. El partido nos deja un amargo sabor, rompe las ilusiones de muchas personas. Ojalá que esto sea una herida que deje una cicatriz para seguir adelante, las verdaderas fieras no se quedan ahí tiradas, sino que agitan la melena y rugen en los momentos difíciles”, exaltó Francisco Moreno, aficionado de 32 años.

“Mis impresiones del partido no son otras más que tristeza porque no fue el León que estoy acostumbrado a ver, el equipo está acostumbrado a atacar y este técnico nos vino a cambiar la idea. Larcamón tiene su gran culpa, pero también los jugadores, no les corre atole por las venas, sino que ellos sabían que toda una ciudad, un país estaba detrás de ellos apoyándolos”, expuso Rubén Martínez.

“No fue una buena actuación, el equipo está flojo, les faltó corazón, jugadores hay, pero les faltaron más ganas, faltó esforzarse más. Da tristeza este resultado, muchos esperábamos una hazaña, el equipo traía a todos los aficionados atrás y se esperaba otro resultado, no se dio y toca aguantar esta decepción”, apuntó Leonardo Roldán 32 años.





PIDEN CUENTAS Y BAJAS

Pese a la resignación de algunos, otros exigen una profunda renovación del plantel, varios jugadores deben salir, así como lo hizo Larcamón que dejó la institución tras el fracaso en Arabia Saudita.

“Se dejó ir la oportunidad de llamar la atención del mundo, esto es un fracaso muy grande. Le quedó grande el equipo a Larcamón, no supo aprovechar a su plantel, talento se tiene, pero Larcamón quedó a deber. El fracaso lo compartimos con el club, porque como aficionados estábamos esperanzados a cosas grandes, ver de qué está León y hoy se desbarató”, acusó José Santos de 50 años y de oficio zapatero.

“Pocos viven oportunidades así y era momento de mostrarse como un equipo fuerte y salieron blandos, se demostró que no dan para más o no dan nada, Larcamón principalmente, otros jugadores ya demostraron que no están para este club y deben salir, gente como “Jefecito” (Rodríguez), el “Plátano” (Alvarado), hasta el mismo Elías Hernández, Omar Fernández y Mena”, es renovarse, cambiar o morir”, sentenció Ernesto Flores, vecino de Valle de Señora.