Larcamón se disculpa en pobre exhibición del León en el Mundial de Clubes

Jeddah, Arabia Saudita.- Con voz entrecortada, Nicolás Larcamón, timonel de La Fiera, le puso el pecho a las balas ante la pobre exhibición que tuvo su equipo en el Mundial de Clubes 2023 y de paso ofreció una sincera disculpa a la afición verdiblanca luego del descalabro frente al Urawa Red Diamonds de Japón.

Desafortunadamente, los esmeraldas no pudieron estar a la altura de lo que se jugaba y solo dieron cierre a un semestre que pintaba histórico, pero que al final acabó convirtiéndose de auténtica pesadilla luego de no poder defender la corona de la Leagues Cup y haberse quedado fuera ante las Águilas del América en los cuartos de final de la liguilla del torneo mexicano.

“Es un dolor grande por toda la ilusión que había, por todo lo que representaba para nuestra gente, nuestra ciudad, estos son partidos muy cerrados donde con mínimas acciones se definen para un lado o para el otro, lamentablemente tuvimos pocas, pero tuvimos las nuestras y no las capitalizamos y ellos con las poquitas que tuvieron ganaron”, manifestó el estratega argentino.

El “domador” aceptó que su equipo dejó escapar una gran oportunidad de seguir trascendiendo a nivel internacional, pero tampoco le restó créditos a unos Diablos Rojos que arribaron como los flamantes monarcas de la Champions League asiática.

“Los dos equipos somos campeones, no por nada estamos en esta cita, creo que en general todos los equipos que se presentan acá son de un nivel alto y nada es fácil, así que desde ya hay que darle vuelta a la página porque ahora tenemos un tiempo de descanso para iniciar el 2024”, aseveró Larcamón.

Finalmente, el pampero se dirigió a los seguidores leoneses que hicieron un esfuerzo titánico de viajar hasta tierras saudís y también a aquellos que se quedaron en la capital cuerera y que incluso batallaron para seguir las acciones del juego, luego de que la plataforma oficial de FIFA presentara fallas.

“Agradecerles, disculparnos no por la entrega o por el esfuerzo, sino por el resultado que no es el que queríamos, hicimos todo, fue un semestre muy exigente para nosotros, dimos todo para llegar en la mejor forma, lamentablemente en un partido muy cerrado donde no aprovechamos y lamentablemente estamos fuera”, concluyó.