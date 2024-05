“Tengo la satisfacción de hacer el trabajo que elegí”: José Saavedra

León, Gto.- El día de hoy conmemoramos a una de las profesiones más antiguas y respetadas del mundo. José Saavedra, maestro contratista celebra con comida y pidiendo salud y trabajo para él y su familia.

Esta fecha coincide con la celebración de la Santa Cruz, el 3 de mayo del año 292 en la que Santa Elena encontró la cruz donde murió Cristo. Mientras decenas de trabajadores de la construcción van a misa a dar gracias, José Saavedra junto a su hijo Jaime Saavedra y su nieto Jaime Saavedra así como sus trabajadores Rosendo (Chendillo) Camargo y Daniel Ayala Castillo celebrarán con una exquisita comida en el Barrio del Coecillo.

“El Tejano” como también es conocido José, llegó a la ciudad de León de Teocaltiche, Jalisco, su principal razón para emigrar fue la poca remuneración por trabajar todo el día a cambio de pocas monedas pero sus ganas de salir adelante aun sin “casi saber leer ni escribir” ha hecho que aprenda hasta a leer planos.

Francisco Meza / El Sol de León

“Soy orgullosamente de Teocaltiche, Jalisco pero allá pagaban 60 pesos a la semana de sol a sol desde las tres o cuatro de la mañana hasta en la tarde a oscurecer, tuve que buscar otro lugar donde por hacer lo mismo me pagaran 90 pesos. Empecé como empiezan todos, como un peón de la construcción a los 13 años y medio primero como Peón luego me hice albañil, luego segundo y ahora soy contratista”, dijo orgulloso de sí mismo.

José Saavedra tiene 42 años con este oficio el cual le ha ayudado a hacerse de su casa y mantener a su familia pero su mayor orgullo es que su hijo como su nieto también les gustó este oficio digno de presumir porque no cualquier persona nació para trabajar con fuerza y a altas temperaturas.

Francisco Meza / El Sol de León

“Rico no me he hecho pero tengo la satisfacción que tengo el trabajo que elegí y que me gusta y aunque ande en el solazo me encanta”, expresó.

Indicó que toda labor le gusta hacer pero lo que más disfruta es el tabique y las losas de colar ya que poner vitropiso es muy cansado porque se la pasan todo el día de rodillas, también hace trabajo de azulejo, vitropiso, pintura, tirol, yeso, canteras y domina planos.

Francisco Meza / El Sol de León

Finalmente, explicó que se siente orgulloso de cada trabajo que realiza debido a que han llegado arquitectos o ingenieros con los que ha trabajó a asesorarse sobre trabajos ya que un albañil tiene el conocimiento de todo aún sin tener estudios.