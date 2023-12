Louis Olenick, el “Fiero Viajero” sigue a Club León hasta el Mundial de Clubes

León, Guanajuato.- Enamorado de Club León, Louis Olenick vive un auténtico sueño ya que este aficionado viajó hasta tierras árabes para acompañar a su equipo en la disputa por el Mundial de Clubes 2023. Con esta aventura suma una página a su anecdotario ya que ha visitado todos los estadios en los que ha jugado La Fiera en México, así como otras sedes en el extranjero.

Conocido “Fiero Viajero”, mote que él mismo se acuñó dada su afición por viajar a cada sede en la que se presenta el Club León, Olenick tiene en su anecdotario un sin fin de partidos de Liga, Copa MX, Concachampions y amistosos internacionales. Con todo ese recorrido, era una obligación acudir a la justa mundialista.

“Para mí me representa una especie de responsabilidad, nadie me obliga a estar aquí (Arabia Saudita), a viajar con el equipo y estar presente en los partidos, pero es como un compromiso personal, un hueco en mi ser, en mi sentir. Entonces si hago el esfuerzo de estar en un partido de Liga, por su puesto voy a estar en el torneo más importante en la historia de nuestro club”, comentó Louis Olenick en charla para El Sol de León.

Músico de profesión, la aventura al medio oriente la solventó mediante sus ahorros, además de aprovechar hasta el último centavo de su aguinaldo.

“En esta vida gestiono mis recursos para poder hacer las cosas que me gustan, no estoy casado, no tengo hijos y hasta cierto punto todo es apropósito para poder resolver esto que para mí es indispensable (viajar a los partidos), entonces aseguro que siempre haya presupuesto para las cosas que me gustan. Afortunadamente me tocó un aguinaldo, además de algunos meses de ahorros y varias tocadas extras que tuve como músico”, añadió el trombonista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato,

EXPECTATIVA MUNDIALISTA

En esta inédita aventura hasta el otro lado del mundo, el aficionado de origen estadounidense tiene altas expectativas por que trascienda el conjunto esmeralda.

“Definitivamente León tiene oportunidad de hacer cosas importantes en este certamen, pero todo depende del primer partido contra Urawa. En el papel León pesa mucho más, la liga mexicana está por encima de la japonesa, pero por eso se deben jugar los partidos, todo podría pasar. Si León le gana a Urawa con autoridad o pidiendo la hora, será un equipo incómodo en este torneo y tiene la posibilidad de complicar las cosas al Manchester City”, resaltó Olenick.

Con relación a su travesía en Jeddah relata: “De los siete partidos que se juegan en este Mundial, pienso ir a cuatro, ya fui al primero el equipo local Al-Ittihad y Auckland City de Nueva Zelanda. También voy a ir a los tres partidos que pudiera jugar León; el primero contra Urawa, ya tengo boleto para la posible semifinal contra Manchester City, también voy a ir al partido del tercer lugar o la final dependiendo hasta donde llegue León”.