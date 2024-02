Edgar Guerra se suma a las filas esmeraldas con el máximo compromiso

León, Gto.- Edgar Guerra ya viste de verde esmeralda, el futbolista colombiano ya tuvo su primera práctica junto al plantel felino en el Estadio León, recinto en el que fue presentado oficialmente como nuevo elemento de Club León, equipo al que se suma con el mayor compromiso al tratarse de su primera experiencia en el extranjero.

“Es un reto, es la primera vez que salgo al futbol extranjero y tengo que portarme bien. León es un club que es tan grande y al igual que todos vengo a sudar la camiseta cada partido. Vengo a una liga muy fuerte. Quiero estar y aportar mi granito de arena en cada partido”, resaltó Edgar Guerra durante su presentación en el Estadio León.

Sobre su fortuita llegada a la Liga MX, el extremo derecho reconoció que había interés de Millonarios, su anterior equipo para renovar contrato, pero antepuso su sueño de jugar fuera de su país.

"Me habían comentado que había posibilidad de llegar a México, yo les dije que sería feliz de venir acá (México). También contaban en mi club (Millonarios) que estaban interesados en mí, yo les dije que no, que quería venir, llegar a un club tan grande como es León", añadió el colombiano de 22 años.

Consciente de que su salida de Millonarios no fue la idónea y ante la expectativa que recae sobre él, resaltó sus características en el campo y pidió paciencia para explotar lo mejor de su futbol.

“Mis características son ser veloz, siempre me ha gustado por encarar y ser muy fuerte en el uno contra uno y tirar buenos centros. A la gente que me tenga paciencia, tengo que acoplarme, conocer a mis compañeros y de hacerlo al cien por ciento les daré muchas alegrías. Con el técnico (Jorge Bava) no he hablado, pero mi idea es darlo todo y eso es a lo que vengo, subrayó el nuevo dorsal “15” de La Fiera.





RESPALDO COLOMBIANO

Un aliciente que puede acelerar la integración de Guerra al planteamiento de Bava es el cobijo que ya recibió de sus connacionales William Tesillo y Stiven Barreiro, los primeros en darle la bienvenida.

“Cuando llegué ellos (Tesillo y Barreiro) se me acercaron y me dijeron que cualquier cosa que me hablara con ellos, que ellos me ayudaban y sé que estoy respaldado por ellos, son compatriotas de uno. Me dijeron que estuviera tranquilo aquí, que era un club grande y que la gente era entregada al club”, concluyó Edgar Guerra.

Tras cumplir con las pruebas físicas, el jugador cafetalero se mantiene en los trámites de su visa de tray, gestión que busca cumplir para la siguiente semana.

En números