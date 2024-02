La Fiera le arma a Edgar Guerra una presentación para recordar

León, Gto.- Apenas llegó, hizo los exámenes médicos, firmó contrato hasta 2026 y fue presentado en redes por el Club León. Es el colombiano Edgar Guerra el que se incorporó sobre la hora para completar la cuota de nueve extranjeros en la “guarida”.

Futbol Rememoran historia de Club León con exhibición de camisetas

El fichaje del ofensivo sudamericano estaba prácticamente hecho cuando el miércoles el propio futbolista lo adelantó en su país previo a hacer el viaje a suelo mexicano. Guerra Hernández se desempeña como extremo derecho, aunque también puede jugar por el otro costado, de tal manera que arribará al Bajío para competir directamente con tipos como Ángel Mena y “El Avión” Ramírez, incluso hasta con Alan Medina y Elías Hernández.

Apenas llegó, hizo los exámenes médicos, firmó contrato hasta 2026 / Cortesía | Facebook Millonarios FC

Será la primera aventura del cafetalero fuera del terruño ya que desde 2020 defendía la playera de Millonarios de Bogotá, con quienes encaró un total de 98 encuentros, marcando 11 anotaciones, tres de esas el pasado 21 de enero en la goleada del cuadro embajador sobre el Independiente de Medellín, siendo ese el único “hat-trick” que presume en su carrera el nacido hace 22 años en Becerril del Campo.

En entrevista para Win Sports TV de Colombia, el mediocampista explicó que “recibí una llamada donde John (representante) me comunicó la posibilidad de ir a México, eso fue de un día para otro, no me lo espere así que fuera tan rápido, pero se pudieron arreglar las cosas Millonarios con León y la verdad que muy agradecido con el club Millonarios que me lo ha dado todo, es donde empecé, donde cumplí mi sueño como futbolista y agradecido por todo lo que me dieron”.

Cabe señalar que al vínculo entre Guerra y Millonarios solo le restaban seis meses, así que su partida se dio entre cierta polémica al no haber aceptado una renovación durante el semestre pasado, aún así, al tener que rescindir su contrato, La Fiera se vio obligada a compensar a la escuadra azul para poder completar el movimiento casi sobre la hora de cierre de registros en la Liga MX.

Futbol León Femenil recibe a Juárez buscando reivindicarse en casa

De esta forma, los panzas verdes han cubierto sus nueve plazas de foráneos y Edgar Guerra se encontrará en el Bajío con sus paisanos William Tesillo y Stiven Barreiro. Los otros no formados en México que tienen los verdiblancos son los charrúas Medina, Gonzalo Napoli, “El Diente” López y Federico Viñas, además del argentino Adonis Frías y Mena.

La presentación de Guerra ante los medios se dará este viernes al mediodía en el Estadio Nou Camp, previo a que el elenco felino realice el viaje a Toluca.





Su Ficha

Nombre: Edgar Andrés Guerra Hernández

Lugar de Origen: Becerril, Colombia

Fecha de Nacimiento: 9 de Diciembre de 2011

Edad: 22 Años

Estatura: 1.80 Mts.

Peso: 72 Kg.

Posición: Medio

Equipos: Millonarios (Colombia)