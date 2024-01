Brian Rubio adelanta despedida y es la primera baja de La Fiera

León, Guanajuato.- El breve paso de Brian Rubio por León será recordado por un vistoso gol de chilena que le hizo al San Luis, pero también por uno que otro tanto que le cantó a la tribuna, gesto que obviamente no fue bien recibido por la afición esmeralda.

Apenas un año le duró el gusto al atacante de portar la playera felina, recordando que llegó a inicios de 2023 procedente del Mazatlán FC. Tras su periodo de préstamo, La Fiera tenía la posibilidad de compra, sin embargo, hacerla válida no fue opción, primero por sus números que no fueron lo que se esperaban y luego porque simple y sencillamente, el nuevo “domador” Jorge Bava no lo consideró en sus planes.

Entre compromisos de Liga MX, Leagues Cup y Concachampions, Rubio vio acción en 39 encuentros, marcando apenas seis dianas, colaboró con dos asistencias y sumó 1,462 minutos sobre el terreno de juego. Cabe señalar que, de su media docena de tantos, dos los convirtió en el máximo certamen de clubes de la región, sin embargo, a la postre no pudo participar en el único duelo de los verdes en el Mundial de Clubes frente al Urawa Red Diamonds de Japón.

El oriundo de la perla tapatía jamás pudo consolidarse como ese nueve que tanto requirió León en la era Nicolás Larcamón. De a poco, fue quedándose relegado, más aun con la llegada del uruguayo Federico Viñas, así que su salida de la “guarida” ya se venía anticipando semanas antes de que la escuadra verdiblanca cerrara su actividad en 2023.

A través de sus redes sociales, el delantero se adelantó al anuncio oficial de la institución guanajuatense y manifestó: “Muchas gracias por todo lo que me permitiste vivir en esta carrera Club León. Se llevan un lugar especial en mí, les deseo el mejor de los éxitos a todos los que forman parte de esta linda institución”.

Brian Rubio arribó a tierras zapateras al mismo tiempo que el lateral Iván Moreno, ambos procedentes de los cañoneros, solo que este último corrió con una suerte distinta al sí conseguir afianzarse en el cuadro felino, a tal grado de que su carta fue comprada tras sus primeros seis meses de estadía.

Con la salida del jalisciense, León va por un centro delantero, ya que de momento solo quedaría con Viñas como nueve natural, aunque “El Plátano” Alvarado” y “El Diente” López también podrían llegar a cumplir ese rol, pese a desenvolverse más como medias puntas.

En Números

1 Año de estadía para Brian Rubio con la escuadra de los esmeraldas

39 Juegos en los que participó el delantero con los panzas verdes

6 Goles marcó el nacido en Guadalajara durante su paso por La Fiera