Alan Medina se pone a la disposición de Club León y Jorge Bava

León Gto.- Hombre de la más absoluta confianza del nuevo estratega esmeralda Jorge Bava, el mediocampista Alan Medina llegó al Bajío para sumarse a las filas de Club León que busca renovar su plantel de cara al nuevo Torneo Clausura 2024.

De buena pegada, explosividad por la banda y juventud ya que se aventura a México con 25 años, Medina Silva arribó la tarde noche de este lunes al Aeropuerto Internacional del Bajío tras llegar procedente del Liverpool FC de Montevideo, Uruguay.

“Es una experiencia que quise tomar, es un objetivo que me puse. Soy un jugador técnico, me gusta correr, estoy a disposición del técnico, cualquier opción me siento cómodo”, resaltó Alan Medina a su llegada a tierras guanajuatenses.

Por otra parte, reconoció que su traspaso al cuadro zapatero se da por recomendación del nuevo estratega Jorge Bava: “Me dijo que, si se me daba la oportunidad de llegar a León que la hiciera, que iba a estar él, que iba a llegar con confianza”.

Para Medina, sumarse a La Fiera representa su primera experiencia fuera de su país, además se ser el segundo equipo de su trayectoria ya que desde 2018 militó con Liverpool. Un aliciente para su adaptación será encontrarse con sus connacionales, Nicolas López y Federico Viñas, este último le resulta un viejo conocido.

“Llegó con compañeros uruguayos, a “Fede” Viñas lo conozco de Liverpool también que hicimos formativas juntos, a “Diente” no lo conozco mucho, pero ya tendré tiempo de conocerlo”, reconoció el nuevo elemento esmeralda cuyo contrato se da por dos temporadas.

Resaltar que Alan Medina llega al Club León seguido por una estela de triunfos con el conjunto montevideano en el que sumó un total de 152 partidos y 27 goles. Los títulos que ganó fueron el Torneo Intermedio 2019, Supercopa 2020, Clausura 2020, Apertura 2022, Supercopa 2023, Intermedio 2023, Clausura 2023 y Uruguayo 2023.

