Estudiantes celebran Día Mundial del Desafío con 1er. Torneo Intersecundarias 2024

León, Gto.- En el marco del Día Mundial del Desafío, fecha en la que se promueve la activación física y la integración al deporte, se inauguró la primera de seis fechas del Torneo Intersecundarias 2024, certamen que reúne en el terreno de juego a instituciones públicas y privadas.

Esta primera justa se registró la participación de más de 3 mil estudiantes que representaron a 25 escuelas adscritas a la Zona 514, entre ellas escuelas secundarias, telesecundarias urbanas y rurales.

La unidad deportiva Enrique Fernández Martínez abrió sus puertas a centenares de estudiantes que fueron partícipes de la Ceremonia de Inauguración para luego competir en deportes como baloncesto, béisbol, fútbol, voleibol de sala y atletismo.

Más que la alta competencia, con este certamen se busca incentivar la activación física de los educandos para fortalecer hábitos de vida saludables.

“Desde hace ya un par de años, en distintos municipios del estado se celebra el Día del Desafío Internacional y León no podía ser la excepción, queremos seguir fomentando estilos de vida saludables para la población a través de este tipo de eventos masivos. La intención es sensibilizar a los jóvenes que deben activarse, qué juntos debemos combatir esa pandemia tan grande que es el sedentarismo y que trae problemas de obesidad, diabetes e hipertensión”, resaltó Isaac Piña, director de la COMUDE León.

En esta primera fase las escuelas secundarias y telesecundarias participantes fueron la No. 3 Santo Domingo, No.4 María Dolores, No. 15 La Florida, No.17 Santa Rosa Plan de Ayala, No. 126 El Ramillete, No. 131 Nuevo Lindero, No. 527 Los Arcos, No. 528 San Pedro del Monte.

También hubo selectivos de la No. 582 Santa Rita de los Naranjos, No. 584 San Francisco de los Durán, No. 743 Barretos, No. 796 Vibar, No. 797 Latinoamericana, No. 799 San Judas, No. 961 Ladrilleras del Refugio, No. 1003 Mesa de Ibarrilla, No. 1080 La Libertad, No. 1107 El Resplandor, No. 1122 El Capricho y No. 1129 Los Sapos.

Las siguientes etapas de este Torneo Intersecundarias se realizará los días 7 y 21 de junio, luego se clausura el próximo 7 de julio.