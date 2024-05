Homenaje a la Arena Isabel reunirá figuras retro y actuales del pancracio

León, Gto.- El pasado, presente y futuro de la lucha libre leonesa tiene como punto de encuentro al festival luchístico ToofyFest 2024. Esta cuarta edición se enmarca por un homenaje a la Arena Isabel, máximo recinto que tuvo el pancracio en León.

La magna cita está programada para el próximo 26 de mayo en el Centro de Espectáculos de la Feria Estatal de León. El programa arranca desde las 15:00 horas con una convivencia que realizarán los luchadores presentes en la cartelera y toda la camada de retirados y personajes retro de la Arena Isabel, para ello se organiza la Expo Máscaras que trae consigo personajes como Coco Rojo, Máscara Sagrada, entre otros.

Deportes Regresan a León enmascarados y figuras del CMLL

Francisco Meza / El Sol de León

“Es un gusto formar parte de un evento donde se recuerda a las figuras y su arena, soy un privilegiado porque en mis inicios me toco venir a la Arena Isabel, en ese entonces me presente como El Azabache. Fue un escenario que visitaron las grandes figuras, las leyendas de la lucha libre, lamentablemente ya no existe, me comentan que la demolieron y ahora es un predio solo, es triste que una arena tan importante haya terminado así”, resaltó Coco Rojo, figura de la AAA en la década de 1990.

Encabezando una nueva generación de enmascarados, Monster Clown, integrante de los Psycho Circus resaltó: “Lamentablemente, no me tocó conocer la Arena Isabel, sé que tiene muchos años que dejó de existir, pero es un gusto estar en una función en la que se recuerda a la vieja lucha libre y a los compañeros que fueron luchadores.”





Cartelera

Para el 4to ToofyFest las emociones están aseguradas con ocho luchas programadas en cartelera. En el choque estelar se presentan los Psycho Circus con Dave The Clown, Monster Clown y Murder Clown, tercia que se mide a El Mesías, Cíclope y un personaje sorpresa.

En Lucha de Ídolos, Coco Rojo encabeza una nueva propuesta de Los Payasos Cocos alternando con Coco Verde y Cocolores, bando que tiene como rivales a Gronda XXX, Alebrije con Cuije y otro participante.

Sobre la lona también se pone en juego el Campeonato Masters que defiende Asesino Géminis Jr. ante Arcángel, Bobby Lee NG, Aries Jr., Boykal y Cholo Style. Por su parte, La Jauría Latina que integra Latin Star junto a los Lion Dog I y II intercambiarán llaves ante Hijo del Picudo y Ursus. Otra propuesta innovadora es una lucha de ambulancia entre Jerry Calavera e Hijo de Payaso Pura Santa. Otros participantes son Sexy Star, Faby Apache, Jessy Ventura y Chika Tormenta.

Personajes inolvidables

Según la programación entre la segunda y tercera lucha se realizará el homenaje a la Arena Isabel y sus figuras, la mayoría son personajes del medio local por lo que serán mencionados alrededor de 30 luchadores, algunos serán recordados de manera póstuma.

Entre los ídolos de antaño que serán mencionados están Bobby Lee, Prisionero 13, Ráfaga, Gallo de Oro, Hércules León, los Karatecas de la muerte, Misterio Negro, Los Centellas Verdes, los hermanos Pablo y ‘Chato’ Carmona.

En el ring ‘Eskeletor’ Marmolejo vuelve a la senda del triunfo, vence por K.O. al ‘Zombie’ Rosales

También está Mr. Átomo, Ray Silva, Los Macabros II, los Verdugos I y II, Saku El Zombie, La Momia de Guanajuato, Rayito Veloz, Hijo del Diablo, Los Felinos I y II, Los Monarcas Leoneses, Sordomudo Quiroz, Sombra Escarlata, Asteroide, Jungla Verde, Canelo Vázquez, Joven Maravilla Ángel Azul, Pitufos I y II, entre otros.