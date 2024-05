Jorge Bava adelanta siete bajas de La Fiera rumbo al Apertura 2024

León, Guanajuato. La reestructuración del Club León va en serio y en el primer día de pretemporada rumbo al Apertura 2024 de la Liga MX, el timonel uruguayo Jorge Bava no adelantó nombres, pero sí la cantidad de siete jugadores que causarán baja y que a la brevedad serán anunciados por la institución.

La guillotina se activó en la “guarida”, los fracasos recientes trajeron sus consecuencias y prueba de ello fue la única salida que se ha confirmado al momento que es la de Elías Hernández, sin embargo, la lista de quienes no entran en los planes va más allá y en esa podrían estar elementos que, en su momento, le dieron gloria al cuadro esmeralda.

“No estamos conformes con los resultados, el equipo tuvo a cuentagotas lo que me gusta ver sobre el campo. Necesitamos ser más constantes, que esos buenos momentos sean más prolongados. La idea que se ha hablado con la directiva al entregar el reporte es que el equipo debe jugar bien y agradar, una propuesta ofensiva y estar en los playoffs, mínimo en el Play-In para buscar el playoff”, manifestó el “domador”.

Y para que los verdes retomen protagonismo “hay que reforzarnos en muchas líneas, en todas, el rompecabezas que vamos a armar es en base a las características de juego que buscamos, no es algo fácil, por ahora no puedo decir nombres de quienes se van, quienes llegarían, pero sí decir que son varias posiciones porque mi gusto es tener dos jugadores por puesto y que lo compitan entre sí para elevar el nivel de la plantilla”, dijo Bava.

DURAS DESPEDIDAS

Tener que cortar de tajo a tipos que se convirtieron en referentes no ha sido una tarea sencilla para Jorge Bava, quien apela al profesionalismo de estos futbolistas para entender las situaciones y panoramas que trae consigo esta profesión.

“Ya hemos hablado con algunos de ellos, otros fue por teléfono, es una noticia que para nada es grata, no podemos decir los nombres, la directiva lo hará a su tiempo, pero como lo dije, buscamos en todas las posiciones y esta es la parte no grata de mi trabajo, pero ellos son profesionales aunque no dejan de ser personas y esto uno lo debe de afrontar de manera directa, es parte de la vida diaria y del futbol, se tiene que aceptar”.

Con respecto a Alan Medina y Gonzalo Napoli, a quienes trajo del Liverpool de su país, el técnico sudamericano dejó entrever que se mantienen en los planes, aun cuando su rendimiento distó mucho de lo que se esperaba y se había visto en el balompié charrúa.

RECONOCE SU CALIDAD

Rodolfo Cota, William Tesillo, Ángel Mena y Nicolás “El Diente” López, son quienes estarían más cerca de salir de La Fiera y de todos ellos, Bava solo tuvo palabras de agradecimiento por su entrega, al tiempo de reconocer su profesionalismo y calidad humana.

“En todas las posiciones queremos reforzarnos, el arco no es la excepción y sabemos que Rodolfo no es un jugador más, es alguien muy importante para el club, tiene títulos y podemos decir que tuvo un año aceptable, con altibajos como todo el equipo, lo mismo con Tesillo o Mena que es gente muy querida en el club y en la ciudad”, aseveró el exportero.

Finalmente, Jorge Bava reconoció que cuenta con Federico Viñas, solo que de llegar una oferta del viejo continente, las posibilidades de retenerlo serían mínimas.