Donovan Carrillo se entrena en Canadá para eventos de 2024

León, Gto.- Tras su histórica participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, la carrera del patinador y representante guanajuatense, Donovan Carrillo, ha ido a la alza y para 2024 espera que los buenos resultados se mantengan con miras al nuevo ciclo olímpico de Milán-Cortina d´Ampezzo 2026.

Por lo pronto, la temporada que ha culminado resultó satisfactoria, pese a la operación de tobillo que le hizo alejarse de las pistas de hielo por casi medio año. Fueron dos los resultados que colocaron de nuevo a Carrillo Suazo en los planos internacionales, las medallas de plata que se colgó en el Tayside Trophy llevado a cabo en Dundee, Escocia y en el NRW Trophy de Dortmund, Alemania.

“Justo después de mi cirugía, pasé por un momento de reflexión importante, quería replantearme seguir patinando, pero tenía en cuenta que, para lograr nuevos y mejores resultados, tenía que hacer algún cambio en la fórmula que ya teníamos de trabajo, disciplina y compromiso y ese cambio era salir de la zona de confort, entonces preparé un proyecto, lo presenté y me dijeron los directivos que adelante”, manifestó Donovan en charla con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

En este mismo sentido, al oriundo de Zapopan, Jalisco, pero radicado en León desde hace más de una década, aseveró que “el 2023 ha sido un año de muchísimo aprendizaje, diferente a lo que estaba acostumbrado, así que quiero agradecer a todos los que me han brindado su apoyo y la confianza que me siguen dando para que pueda prepararme a través de los campamentos, sin este apoyo, muchos de los resultados que estamos cosechando hoy en las competencias, tanto nacionales como internacionales, no estarían pasando, entonces es importante resaltar y agradecer a todos los involucrados en este proyecto”.

Carrillo ya se alista de cara a dos eventos clave, el primero entre enero y febrero que será el Campeonato de los Cuatro Continentes a celebrarse en Shanghái, China y posteriormente, del 18 al 24 de marzo, el Mundial de la especialidad en Montreal, Canadá, país en el cual recién se ha instalado para trabajar en la ciudad de Toronto junto a los entrenadores Jonathan Mills y Myke Gillman.

“Estoy muy emocionado porque he tenido la oportunidad de entrenar en pistas de primer novel y entrenadores importantes, es una experiencia que no había experimentado antes y estoy tratando de sacarle el mayor provecho posible para que se vea en mi crecimiento y con el objetivo de llegar más fuerte que nunca a los Juegos Olímpicos de 2026, donde esperamos algo mejor que lo que logramos en Beijing, pero por ahora la mente esta clara en lograr una buena participación en el Cuatro Continentes y el Mundial”, concluyó.