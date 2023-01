Donovan Carrillo entre los finalistas al premio del “Programa más Entretenido”

El patinador artístico representante de Guanajuato, Donovan Carrillo, es uno de los tres finalistas para adjudicarse la distinción del “Programa más Entretenido” en los premios anuales que reparte la Unión Internacional de Patinaje Sobre Hielo.

En un inicio eran más de 15 los contendientes en esta categoría, sin embargo, luego del último corte de votaciones que realizó la ISU, el radicado en León quedó situado entre los mejores junto al japonés Yuzuru Hanyu y la dupla francesa de la modalidad de danza que integran Gabriella Papadakis y Guillaume Cizeron.

Carrillo Suazo se encuentra nominado por su rutina corta de los Juegos Olímpicos Invernales de Beijing 2022, esa que le hizo pasar a la historia como el primer latinoamericano en instalarse en la sesión por las medallas. Aquel performance que le valió para 79.69 unidades fue acompañado por las piezas musicales “Black Magic Woman” y “Shake It”, ambas del guitarrista jalisciense Carlos Santana. Cabe destacar que la coreografía de esa rutina corrió a cargo del francés Benoit Richaud.

Donovan Carrillo’s Short Program shines bright! ✨



He sure knows how to feel the music and let the magic flow, it just HAD to be nominated for our Most Entertaining Program 🏆.



Will his charismatic performances see him take home the trophy? 👀#ISUSkatingAwards pic.twitter.com/EdmnLOQxio — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) January 24, 2023

Llevarse dicho galardón sería todo un suceso para la carrera de Donovan y es que la terna luce bastante fuerte. Por un lado, Hanyu es nada más y nada menos que doble campeón olímpico, esto en las ediciones de Sochi 2014 y Pieonchang 2018; además, el nipón suma dos preseas doradas en los Campeonatos Mundiales de Saitama 2014 y Helsinki 2017, al tiempo que Papadakis y Cizeron son los actuales monarcas olímpicos de la danza sobre hielo y presumen cinco coronas mundiales tras haber ganado en Shanghái 2015, Boston 2016, Milán 2018, Saitama 2019 y Montpellier 2022.

Sea elegido o no, lo de Carrillo a sus 23 años ya es por demás destacado, codeándose entre lo más selecto de su disciplina. Será el próximo 5 de febrero cuando se efectué la premiación, en la que sin duda es otra cita histórica para el pupilo de “Goyo” Núñez.

Y mientras llega esa fecha, el también designado Premio Estatal del Deporte en tierras guanajuatenses se encuentra recuperándose de lo que fue una operación de tobillo a finales del año pasado. El objetivo de Donovan es poder estar al cien para una hipotética incursión en el siguiente Mundial a celebrarse del 21 al 26 de marzo en el país del sol naciente.