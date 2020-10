Disfruta Nacho Ambriz el triunfo esmeralda sobre las Águilas

Aguascalientes, Aguascalientes.- Para el “domador” de La Fiera, Nacho Ambriz, ganarle a un rival de la envergadura del América siempre será una buena noticia y más aun cuando la fiesta grande está a la vuelta de la esquina.

DECLARACIONES 🎙️



"Hay que felicitar a los dos equipos por el gran juego de esta noche. Por nuestra parte mostramos dinámica, rotaciones y circulación de la pelota, es reflejo del gran compromiso por parte de los jugadores".



Ignacio Ambriz pic.twitter.com/TvgSdxCytD — Club León (@clubleonfc) October 20, 2020

“América es un equipo de mucho orgullo, nunca te va a regalar nada, siempre buscará ganarte, a lo mejor hacia el final no estuvimos tan finos en ataque, pudimos haber hecho un gol más, pero me deja contento que este equipo volvió a mostrar la casta y su buen futbol”, señaló el entrenador esmeralda.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes La Fiera sigue con buen paso y vence al “Ame” en Aguascalientes

Pero dentro de toda la algarabía y satisfacción que produce el triunfo, Ambriz también reconoció que “hubo distracciones que nos cuesta que América nos supere, así que en el segundo tiempo nos acomodamos mejor, volvimos a tener buena posesión de la pelota y son de esos juegos que te gusta ver, cada quien defendiendo su estilo y este es el compromiso que tienen los jugadores, hacer un buen partido y viste ganarle al América”.

Fiel a su estilo, Nacho destacó el trabajo grupal por encima de las individualidades, aunque tampoco pudo ocultar su felicidad por el gran trabajo que vienen haciendo tipos como Luis Montes y Fernando Navarro, este último todavía en la discusión sobre si debe ser considerado por “El Tata” Martino al seleccionado mexicano.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes "Faltan tres partidos y hasta que se acabe el torneo seguiremos peleando": Miguel Herrera

“Ha sido un tema que se ha mencionado mucho, pero “Fer” está haciendo su trabajo, me gusta como entrena, como juega, pero también va acompañado de los otros 10, no le queda más que seguir preparándose, ya dijo que no va a parar, tiene la ilusión de ir al Mundial, pero eso ya le corresponde a la gente de selección”, concluyó Ambriz.