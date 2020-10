"Faltan tres partidos y hasta que se acabe el torneo seguiremos peleando": Miguel Herrera

Aguascalientes, Aguascalientes.- América merecía mejor suerte frente a León, primero por la actitud mostrada y segundo por las chances que se tuvieron durante los primeros minutos del juego, así lo manifestó su timonel Miguel Herrera.

“Me voy con mal sabor de boca porque el equipo hizo un gran partido, pero al final del primer tiempo en lugar de irnos ganando recibimos un gol por descuido. No nos vamos contentos porque no sacamos el triunfo, ni siquiera empatamos, pero es claro que no tuvimos la dirección correcta y regalamos goles en descuidos atrás”, apuntó “El Piojo”.

Herrera lamentó la nueva lesión del colombiano Nico Benedetti, pero tampoco quiso adelantarse a los tiempos y aguardará por la resonancia que se le haga al colombiano en las próximas horas.

“Tenemos que esperar que se le desinflame la rodilla, no tengo idea de que sea, el doctor en esa primera manipulación que le hace me comenta que el ligamento cruzado esta bien, Nico hace unos días había tenido un golpe en esa zona, no refirió mayor dolor, pero de alguna u otra forma esta situación pega porque ves al muchacho llorando en el vestidor, venía saliendo de una lesión fuerte y ojalá no sea grave”.

Finalmente, el estratega de las Águilas se dijo tranquilo pese a haber salido de los primeros cuatro lugares de la tabla, de tal forma que en estos momentos el “Ame” iría al repechaje.

“Hemos hecho bien las cosas, no nos preocupa esto, si hay detalles a trabajar, en defensa hemos tenido que jugar con defensores improvisados, pero faltan nueve puntos y buscaremos sumar la mayoría de unidades, quedan tres juegos, esto aún no se acaba”.