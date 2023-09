Rally del WRC no, Rally de las Naciones en 2024 si va en Guanajuato

León, Gto.- Una vez más, el Rally Guanajuato México ha sido excluido del Campeonato Mundial de la especialidad, sin embargo, no todo son malas noticias, ya que para 2024 regresará el denominado Rally de las Naciones en su tercera edición.

Para la siguiente temporada, el WRC ha confirmado que solo saldrá de territorio europeo en tres fechas: Chile, Japón y Kenia, eventos que poseen contratos multianuales y que por consecuencia llevan preferencia, sin embargo y tal como se hizo en 2022, la celebración del Rally de las Naciones significará que la entidad se mantendrá con la mano en alto y a espera de poder concretar el regreso del Mundial para 2025.

Gilles Spitalier, director de la organización Rallymex, explicó que “razones de logística y de estos contratos son las razones por las cuales el Campeonato Mundial no vendrá a México el siguiente año, sabemos que se ha estado batallando con la toma de decisiones y a nosotros nos avisaron que no había manera de involucrar a México no por temas de una mala organización o de seguridad, al contrario, nos felicitaron por un gran regreso, así que todo obedece a cuestiones de logística y del promotor, aunque esto no quiere decir que ya no vamos a regresar, en 2022 hicimos el Rally de las Naciones para dejar en claro que estamos aquí listos y esa es la apuesta otra vez. Queremos movernos rápido para guardar la fecha y desde ahora empezaremos a luchar por estar en 2025”.

Este nuevo Rally de las Naciones se llevará a cabo del 22 al 25 de febrero con la participación de pilotos provenientes de más de 15 países y será transmitido a un total de 140 países. El formato de competencia no cambiará, será el mismo de 2009 y 2022 cuando triunfaron el austriaco Manfred Stohl y el noruego Mads Ostberg.