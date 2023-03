Sebastien Ogier seguiría incrementando su legado en terracerías guanajuatenses [FOTOS]

León, Guanajuato.- Tras conseguir una histórica séptima victoria en el Rally Guanajuato México WRC , Sebastien Ogier no cerró la posibilidad de regresar el siguiente año por la octava.

“En realidad no estoy seguro si volveré algún día, espero que sí porque este es un gran rally, ya veremos que trae el campeonato y el futuro para mí, la realidad es que voy viviendo un día a la vez, veremos que hago, quizás haya más rallies para mí, pero de lo que estoy seguro es que no me queda mucho tiempo en todo esto”, declaró el ocho veces monarca de la especialidad.

De la que fue su nueva conquista en los caminos “guanajuas”, con la cual se puso en solitario como el máximo triunfador del evento, comentó que “estoy muy feliz, vine aquí para cumplir los objetivos, lograr otra victoria aquí, es un rally que realmente disfruto, creo que todo el trabajo fue muy bien para mí en este fin de semana, el auto fue grandioso de manejar, pude presionar cuando quise, tampoco tuvimos ningún problema de manejo hasta el final del tramo, entonces no podría haber pedido más”.

Ogier reconoció que entre él y México “hay una historia de amor increíble, ojalá esto pudiera continuar, estoy feliz por eso, pero quiero agradecer por todo el apoyo que tuve durante todo el fin de semana, los fans son increíbles, son una motivación y definitivamente todos ellos son parte importante del rally”.

El galo comanda la clasificación de pilotos luego de tres rondas en la temporada, pero también ha ayudado para que el Toyota Gazoo Racing se encuentre instalado en la parte alta de la tabla de constructores.

“Ha sido un gran trabajo de todo el equipo, sí resultó un poco frustrante al final por lo de Elfyn (Evans), una lástima que haya perdido ese segundo lugar con Thierry (Neuville) por unas pocas centésimas, pero seguro vamos a estar peleando con todos los chicos en este año, el trabajo con todos ellos sigue siendo espectacular”, aseveró.

Campeonato Mundial de Rallies WRC

Clasificación de Pilotos

Piloto Puntos 1 Sebastien Ogier (FRA) 56 2 Thierry Neuville (BEL) 53 3 Kalle Rovanpera (FIN) 52 4 Ott Tanak (EST) 47 5 Elfyn Evans (GBR) 44



Clasificación de Equipos

Equipo Puntos 1 Toyota Gazoo Racing 127 2 Hyundai Motorsport 100 3 M-Sport Ford 73