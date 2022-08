Asegura “El Chapo” Montes que León retomará protagonismo

León, Guanajuato.- En época de vacas flacas, nadie se esconde en la “guarida” y es por eso que el capitán, Luis “El Chapo” Montes, salió a dar la cara luego de los cuatro descalabros al hilo que por el momento tienen al León fuera de la zona de repesca.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El único elemento que queda en la actual plantilla del ascenso y el bicampeonato, entendió el malestar de la afición por el actual momento que atraviesan los verdiblancos, sin embargo, aseguró que el próximo domingo frente al bicampeón Atlas, el cuadro dirigido por Renato Paiva no solo saldrá con los tres puntos, sino que además mostrará una versión totalmente diferente a lo que se ha visto en las últimas semanas.

“La gente está en todo su derecho de exigir, León es un equipo ganador, acostumbrado a estar arriba y nosotros nos encontramos con esa sensación de frustración, de que las cosas no están saliendo como queremos, así que comprendemos que ellos pagan su boleto, van al estadio a alentarnos y nosotros no les estamos regresando esos momentos que están acostumbrados a disfrutar, pero que quede claro, no vamos a tirar la toalla y estamos trabajando para regresar al León a donde se merece”, dijo el mediocampista.

Deportes Veteranos celebran 78 Aniversario de Club León [Video y Fotos]

Si hoy La Fiera pasa por una crisis futbolística, mucho se debe a los repentinos cambios de sistema que se han dado, empezando por el estilo del argentino Ariel Holan que jamás encajó y ahora pasando por un Paiva que se ha visto forzado a realizar uno que otro ajuste sobre la marcha.

“Cuando vienes de un estilo de juego por tres años, te cambian a un sistema diferente como fue el entrenador pasado, cuesta un poco agarrar la forma, ahora llega Renato y ha sido poco el tiempo de trabajo, pero confiamos plenamente en él, todos han visto como se trabaja de manera intensa a comparación del ciclo pasado y es cuestión de una mala racha o suerte, a veces por lapsos jugamos bien, luego se viene el bajón, pero las cosas se tienen que dar de la mejor manera por la forma en que venimos trabajando”.

CON PAIVA AL CIEN

Luis Montes mostró su respaldo total para con el “domador” y dejó en claro que no ve viable cortar de tajo la gestión del timonel portugués a estas alturas de la temporada.

“El equipo está unido y respaldando al profe, hemos tenido poco tiempo de trabajo, yo no veo porque tenga que cortarse el proceso, aquí lo que se debe hacer es cerrar filas, acá ganamos y perdemos todos, estamos en la misma de sacar la situación adelante y el domingo es un juego importante, se viene una seguidilla de partidos donde marcaremos nuestro camino, ya no se pueden cometer más errores y como lo dije antes, la afición está en su derecho de estar molesta y tiene razón, es un momento malo, este equipo no merece las cuatro derrotas y a mí me pueden decir lo que quieran, no tengo problema, pero sí les pido que nos apoyen, yo doy la cara, soy el capitán, que nos abucheen y griten, aunque sería más bonito que nos apoyarán y salir juntos de este bache”, aseveró.