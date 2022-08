Veteranos celebran 78 Aniversario de Club León [Video y Fotos]

Exjugadores, exdirectivos y aficionados de Club León se unieron en fe y devoción para conmemorar el 78 Aniversario de la institución esmeralda con la tradicional misa de acción de gracias.

Los grandes ausentes en esta celebración fueron los jugadores, cuerpo técnico y directiva que actualmente forman parte de Club León ya que no asistieron, contrario a otros años en los que llegaron a presentarse hasta las categorías de fuerzas básicas.

Como cada año la ceremonia se realizó en la Parroquia del Señor de la Salud, ubicada en el Barrio Arriba, el evento fue organizado por el Dr. Primo Quiroz, exdirectivo y aficionado verdiblanco. Veteranos y dirigentes de distintas décadas acudieron, entre ellos Manuel ‘Pachuco’ López uno de los últimos jugadores de la década de 1950 que sigue con vida.

Otros de los presentes fueron Arturo Serrano, Nicolás Ayala, Raúl Martínez, Othon Arteaga, Enrique Arteaga, Daniel Villanueva, Concepción ‘Perla’ Rodríguez, Pedro Pons, Amador Fuentes, Nicolás Ayala, Martín González, Rogelio Garnica, José Luis Estrada ‘El Zacatecas’, Teo González, entre otros.

“A pesar de toda la problemática que estamos viviendo con el virus (Covid-19) estamos aquí presentes, me siento muy contento de ver a personas que defendieron a León. Es un reencuentro muy bonito, entre futbolistas y dirigentes que vivieron grandes pasajes en la historia de nuestro equipo”, comentó Dr. Primo Quiroz, otrora presidente del Club León.

Con más de 30 años de trayectoria, pero en los escenarios, el comediante Teo González resaltó: “Es un gusto enorme volver a ver compañeros contemporáneos y de años anteriores, muchos fueron mis ídolos. Estuve como portero suplente de 1983 a 1985, no me tocó debutar, pero la vida me dio otro camino en la comedia, ahí soy titular y juego diario”.

Roberto Guerrero, capellán de Club León presidió la ceremonia que también se dedicó a la memoria de los jugadores Guillermo ‘Puskas’ García y Salvador ‘Chavicos’ Enríquez, además de los directivos Carlos Díaz Torres, Hugo Muñoz Padilla y Alfonso Álvarez.