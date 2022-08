Lamenta “El Grande” Martínez falta de tino de Las Fieras

León, Guanajuato.- Las Fieras desean dejar atrás lo sucedido en casa ante San Luis y rápidamente se les presenta la revancha en la “guarida” al recibir este jueves al Mazatlán FC, que se ubica en el antepenúltimo puesto de la tabla con solo un triunfo en ocho encuentros.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Adrián Martínez, estratega verdiblanco, lamentó la falta de contundencia que se tuvo la noche del lunes contra la escuadra potosina, sin embargo, se dijo convencido de que los buenos resultados llegarán pronto, toda vez que sus comandadas no han podido sumar de a tres en las más recientes tres jornadas.

“Hay que saber que si mantenemos esta línea, esta intensidad, los resultados tienen que darse, no siempre vamos a andar con esta racha, algún día se cortará, ya no podemos hacer nada por el juego con San Luis, así que lo más importante es recuperarnos física y mentalmente porque ya encima tenemos otra batalla, otro partido y tenemos que estar lo mejor posible, entonces no hay que arrastrar pesimismos, aunque la derrota dolió y más por la forma en que se dio”, apuntó “El Grande”.

Deportes Sorprende el “Atleti” de San Luis a unas erráticas esmeraldas

Una de las deudas pendientes que tiene León es hacerse fuerte en casa, donde no ha ganado desde el pasado 17 de marzo y ese duelo, que se resolvió 2-0 ante Puebla, no se jugó en la cancha del Estadio Nou Camp, sino en las instalaciones de La Esmeralda.

“Obviamente nosotros queremos romper esa racha y que la gente se vaya satisfecha, que ha venido y nos apoya, sobre todo las jugadoras, quienes en ciertos partidos han hecho bien las cosas y no se ha podido redondear o coronar en casa, ahora viene otro partido y esperemos correr con mejor fortuna”.

Finalmente, Martínez confirmó que frente a las cañoneras, Itzayana Gómez y Marypaz Barboza, seguirán fuera por temas de lesión. La última ocasión que las mazatlecas se pararon en tierras zapateras fue hace un año y las leonas dirigidas en ese entonces por Scarlett Anaya les asestaron cinco zarpazos.