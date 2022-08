Confía Renato Paiva en que León despertará ante el bicampeón

Renato Paiva no le rehúye a su responsabilidad, aceptó la crisis futbolística y estadística que atraviesa León, pero al mismo tiempo se dijo confiado de que a partir del siguiente duelo contra Atlas, el cuadro esmeralda empezará a encontrar la efectividad defensiva y ofensiva.

“Es obvio que estamos en una crisis, en una racha o como le llamen, es una crisis de juego porque en Monterrey dimos un 50 por ciento defensivo terrible, pero el otro 50 le dimos problemas, ante Mazatlán no pasó nada, fue horrible y ahora con Santos y Pachuca sentimos el momento, pero no generamos volumen ofensivo para dejar lejos al rival. El cambio de sistema era para cerrar el arco y no lo hemos conseguido, el camino era cortar las goleadas y después llevar al equipo arriba. Tengo la confianza que ante Atlas haremos un juego muy competente”, dijo el lusitano.

El margen de error se va haciendo cada vez más pequeño en la “guarida” y es que a falta de siete jornadas en un exprés Apertura 2022, La Fiera se mantiene fuera de los puestos que dan acceso al repechaje.

“No nos está saliendo nada en este momento, sufrimos goles donde el balón le rebota a Barreiro y entra, donde despejamos una pelota, le cae al lateral de Santos y anota, si es verdad que nos están pasando muchas cosas que no van a pasar siempre, pero de ahora en adelante las formas empezarán a importar más, sobre todo porque tenemos una semana larga para trabajar, así que es seguro que mejoraremos”.

Finalmente, Paiva lamentó una roja más, la del galo Célestine y que desde su punto de vista condicionó a los verdiblancos hacia la recta final del compromiso en el Hidalgo.

“Sin la expulsión creo que no hubiéramos perdido, pero como lo he dicho, soy creyente de mis jugadores y del trabajo que hacemos, cuatro derrotas seguidas, es verdad, tres fuera con Monterrey que es un súper candidato al título, ante Santos donde competimos con las condiciones en las que llegábamos y ahora Pachuca, el subcampeón, y Mazatlán que si fue algo pésimo, pero yo estoy para tomar decisiones, para percibir la realidad y por el momento no nos ha sido posible recuperar la confianza y afinar un nuevo sistema, que como lo explique antes, iba a llevar su tiempo de adaptación”, apuntó.