Participan en el Rally Universitario GIFF estudiantes de la Ibero León

Este jueves arrancó el Rally Universitario de la edición número 26 del Guanajuato International Film Festival (GIFF), diez estudiantes de la Universidad Iberoamericana de León competirán con el cortometraje “Despierta” inspirado en la inseguridad que viven las mujeres en el país y en honor a Nadia Verónica, una estudiante de 23 años de edad que fue víctima de un asesinato en la madrugada, justo el 8 de marzo de 2020.

La guionista y productora del cortometraje, Daniela Niembro platicó que su inspiración para este escribir la trama fueron todas las mujeres que han sido víctimas de la inseguridad en el país y recordó el caso de su compañera Nadia Verónica Rodríguez Saro Martínez, quien fue asesinada en el Día Internacional de la Mujer, en Salamanca, Guanajuato.

“Trata de Alicia que es nuestra protagonista y todo el día en su cabeza está escuchando que alguien le dice que despierte y ella no entiende el porqué, entonces en su día normal le empieza a pasar cosas muy extrañas y ella decide ignorarlo hasta que al final se da cuenta que tanto la voz como los sucesos tienen un significado y ya no puedo contar más porque es sorpresa”, sonrió tímidamente.

“Habla un poco sobre el tema de la violencia que hay sobre las mujeres y también nosotros como personas y de cómo ignoramos la inseguridad que hay en el país y en León, porque nosotros decimos a mí no me pasa, o no existe. Más que nada ese tema lo quisimos abordar por la inseguridad que a todas nos alcanza sin importar estatus social, además, fue en honor y representación de Nadia como otras chicas del estado de Guanajuato y de sus familiares”, añadió.

Los diez jóvenes talentos que participan son estudiantes de Diseño Digital y de Comunicación, algunos ya tienen experiencia y otros no como es el caso de Daniela que se ha estado preparando para este día y que no tienen en su mente más que la palabra “ganar”.

En cinco años no han participado en esta categoría leoneses por tal motivo, los jóvenes esperan poner en alto a la ciudad, en este sentido, Daniela platicó que no siente ventaja ni desventaja debido a que todos comenzarán a grabar desde cero y a editar para entregar el video de seis minutos en 48 horas.

“Decidimos estar en el GIFF porque nos apasiona, para algunos es nuestra primera vez haciendo un proyecto tan grande y nos ha gustado muchísimo y más que nada es para la experiencia y conocer personas y por amor al cine”, comentó.

Una experiencia para toda la vida

En cambio, los participantes explicaron que llegar al Rally Universitario GIFF no ha sido complicado debido a que el trabajo en equipo y la comunicación es su mejor aliado para lograr el objetivo.

También comentaron que al igual que los otros competidores van a trabajar desde cero y han tenido que salir a tocar puertas para pedir permisos para iniciar sus grabaciones por lo que no sienten que haya ventaja el que el Rally se realice en esta ciudad.

Las locaciones en las que la historia de Alicia se ejecutará son en un departamento ubicado a cinco minutos del Forum Cultural, una cafetería-bar ubicada en Zona Centro, y habrá una toma panorámica realizada con un dron en la calle Pintores e Ingenieros en la colonia Panorama.

Inseguridad no conoce de lugares

A decir de la guionista, en su cortometraje quisieron reflejar un México diferente porque en el cine refleja “o muy pobre o muy rico y no hay punto medio” por eso decidieron reflejar espacios más neutros donde refleje que la inseguridad está en una calle, un lugar público incluso en el hogar.

Para concluir, Rosy Ángeles, directora del Rally Universitario GIFF, informó que los equipos que participaran son: “Cenizas” que provienen de la Universidad Autónoma de Durango, del director Alan mercado, “Despierta” de la Universidad Iberoamericana de León, dirigido por Joshua Gutiérrez, “El despertar”, Federico Cervantes Paniagua de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México de Toluca, “Langostas a domicilio” Ricardo Daniel Loaiza es quien lo dirige proviene de la Universidad Galicia de Tepic Nayarit, “Lirio Blanco”, dirigido Por Iván Marín de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y “Pariendo Chayotes” dirigido por Ana Cervantes del Colegio Nacional de Cine.

¿Qué es el Rally Universitario GIFF?

“Es una convocatoria anual dirigida a todos los jóvenes estudiantes de la república mexicana, en el mes de septiembre a diciembre mandan sus guiones de 6 minutos equivalente a una página a un minuto de cortometraje, posteriormente se hace una preselección, mandan una video respuesta en el cual se verifica la narrativa, el diseño en producción y si tiene coherencia la historia”, manifestó Rosy.

Aseguró que se seleccionan seis equipos y a partir de enero a inicios de julio reciben talleres, en esta ocasión fueron 28, por diferentes personalidades y capacitados en la industria cinematográfica algunos de manera presencial otros de manera virtual y hacen una simulación de lo que va hacer el cortometraje en sus municipios para que puedan verificar que funciona y que no, es una prueba.

El banderazo se dio en el Teatro Bicentenario para que los jóvenes participantes comiencen su rodaje de 48 horas. Los cortometrajes se proyectarán el sábado 22 en el Teatro Bicentenario ubicado en el Forum Cultural a las cuatro de la tarde empiezan la Alfombra Roja y luego la proyección.