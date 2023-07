Sarah Hoch: las mujeres son fuertes en el cine; 65% de las películas que se realizan en el país son de productoras

Las mujeres en México pasan por uno de los momentos más importantes de la historia moderna, luchan por ser la primera presidenta del país y en Guanajuato también se espera que una mujer busque ser la primera gobernadora del estado.

En el cine, también las mujeres suenan fuertes. De acuerdo al anuario del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), el 65 % de las productoras de cine en México son mujeres y el 45% son directoras.

Esta cifra representa a Sarah Hoch, fundadora y directora del Festival Internacional de Cine Guanajuato, uno de los festivales más importantes de cinematografía en México, también es integrante del Consejo Consultivo Estatal de Cinematografía y Audiovisual de Guanajuato.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), relató su propia película en la que la aventura, la migración, grandes amores, la pasión, están presentes en su guion.

CAMBIA LAS FINANZAS POR EL CINE

Su gusto por el séptimo arte, se lo atribuye a sus padres, fueron los principales causales de que Sarah se sumergiera en el mundo de las artes.

“Estudié finanzas y relaciones internacionales. Una amiga productora de cine me invitó por primera vez a participar en una película y me estrene como actriz de la película Eclipse en español a los 28 años”, compartió la directora del GIFF.

Hasta ese momento creía que su fuerte eran las finanzas, poco a poco comenzó tomar la cámara y apoyar en la administración de gastos en la primera casa productora en la que trabajó.

MUJERES FUERTES EN EL CINE

“Las mujeres estamos fuertes en el cine recuerdo que cuando comenzamos había mujeres en maquillaje y vestuario nada más. Gloria Schoemann trabajó con el Indio Fernández, pero no podía poner su nombre. En aquella época no era posible que una mujer judía de la Ciudad de México, editara”, resaltó que, en años anteriores, para empezar las mujeres no trabajaban y las de sociedad menos y el hecho de estar encerrada en una cabina toda la noche con el Indio Fernández, era muy mal visto.

Señala que como en todos los ámbitos les tocó picar piedra como ejemplo mencionó que, en la primera reunión de Mujeres de Cine y Televisión, no podían tener un buen aforo, ahora las cosas son muy distintas.

“Somos líderes en la cinematografía, los tres festivales más grandes de cine en México (Morelia, Guadalajara y Guanajuato) son dirigidos por mujeres”.

EQUIDAD

Con la sinceridad que la caracteriza, no sabe si el tema de género fue lo más difícil por lo que ha pasado para llegar hasta donde lo ha logrado.

“No me he puesto a pensar que si por mujer me bloquearon alguna vez. México es amable te abre las puertas, pero ya que estás adentro no está todo el apoyo que se requiere”.

Hizo hincapié que cualquier sueño tiene sus luchas, sus piedras en el camino y se tiene que seguir y seguir. Cree que el tema de género ha salido beneficiada, pero también le ha causado complicaciones.

ALIADA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Su mayor satisfacción es tener la energía y apoyo para seguir con el GIFF, el que considera más que un festival, es una institución de formación cinematográfica que comenzó con la comisión fílmica, cuenta con proyectos todo el año, con residencias cinematográficas, y todo su trabajo del año llega al festival con una gran celebración.

Su equipo de trabajo en temporada baja son 7 personas, en temporada alta son contratadas 40 personas, más 70 personas de voluntariado que laboran en los 10 días de la máxima fiesta de cine en Guanajuato.

“La comunidad cinematográfica es muy unida y hasta los propios festivales y el gremio que son actores, directores, todos están unidos, vamos para adelante, se nos dará un recorte presupuestal desde que inició este sexenio, nada nos va detener”, señaló bastante convencida Hoch.

El tema de este año en el festival es la inteligencia artificial, temas en los que se prepara, mencionó que no hay legislación en contra de este tema, sabe que es el futuro y se preocupa por el talento humano y el desempleo.

Trabajar con jóvenes la inspiran, la mantienen actualizada, lo ve crecer, ellos le recuerdan que no hay imposibles para el GIFF.

SU PROPIA PELÍCULA

Se declara una cinéfila de nacimiento, confiesa que iba de fan al Festival de Cine en Guadalajara. Su cine favorito es el noventero, recuerda que había muchas películas de amor y le recuerdan su juventud.

De 1997 a la fecha, se siente con más arrugas, pero muy contenta y orgullosa de lo que ha logrado: “Sigo con mucha energía, muchas ganas, hay nuevos retos, nuestras vidas van a cambiar drásticamente con la tecnología, esto me apasiona”.

El consejo que da a todas las personas es seguir los sueños con lo que propone el futuro por la inteligencia artificial, alerta que la vida va cambiar y lo único que puede resultar es dedicarse a lo que uno le ha apasiona, en unos años el dinero no va importar, pero el espíritu humano, la creatividad sí.

“Mi consejo es el siguiente sea lo que sea, sigue tu sueño, no importa la etapa de vida en la que vayamos, hay que hacer lo que nos apasiona, lo que nos hace levantarnos todos los días, que nos hace soñar, reír y luchar, la vida es un instante y eso lo aprendí con covid. Vivo cada día como si fuera el último”, concluyó.

EN LA BUTACA

Película: Quentin Tarantino y Martin Scorsese.

Productora: Mónica Lozano.

Música: contemporánea / Cuando está trabajando música clásica.

Cantante: Lady Gaga

LÍNEA DEL TIEMPO