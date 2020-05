Javier Corral se aislará tras contacto con alcalde infectado de Covid-19

El gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, anunció que se confinará y someterá a un prueba de Covid-19 tras tener contacto con el alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada, quien dio positivo al virus.

"El sábado próximo me realizarán la prueba diagnóstica de Covid-19 e informaré puntualmente de los resultados. Mientras continuo con mi agenda de trabajo desde mi casa y sigo al pendiente de toda la estrategia en contra de la pandemia en el Estado", informó el gobernador en redes sociales.

He decidido llevar las medidas de prevención y precaución que amerita el contacto que he tenido con el Alcalde @armando_cabada que ha resultado + de SARS COV2, y con quien me reuní el martes pasado. Me resguardaré en casa este jueves y viernes, desde donde continuaré mis tareas. — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) May 7, 2020

Javier Corral dijo que decidió llevar las medidas de prevención y precaución, luego de que tuvo contacto con el alcalde de Ciudad Juárez, quien informó que dio positivo al Covid-19.

"He decidido llevar las medidas de prevención y precaución que amerita el contacto que he tenido con el alcalde Armando Cabada, que ha resultado positivo al coronavirus, y con quien me reuní el martes pasado. Me resguardaré en casa este jueves y viernes, desde donde continuaré mis tareas", señaló.

Ayer, el presidente municipal de Ciudad Juárez anunció que había dado positivo al resultado de la prueba del Covid-19.

Aclaró que no presenta ningún síntoma y que a su vez va a guardar el aislamiento recomendado por los médicos, y aseguró que los trabajos que desempeñan las diferentes dependencias municipales no tendrán ninguna afectación, pues desde el aislamiento seguirá supervisando los trabajos y los resultados.

Con información de Aarón Valenzuela | El Heraldo de Juárez





Te recomendamos el podcast ⬇

Apple Podcasts

Google Podcasts

Omny

Spotify