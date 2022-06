Difunden supuestos audios de Esteban Villegas ordenando ataques contra candidata de Morena en Durango

El candidato del PRI, por el estado de Durango, Esteban Villegas Villareal, se ve envuelto en un escándalo en donde ordena ataques en contra de su rival, la candidata de Morena, Marina Vitela, así como descalifica a su equipo de campaña, además de que ordena continuar con la guerra sucia a través de Facebook.

El escándalo se reveló a través de dos audios que circulan en las redes, en donde presuntamente se trata de la voz de Esteban Villegas Villareal, candidato del PRI por el estado de Durango, y quien competirá el próximo domingo por la gubernatura.

En los audios, el candidato del PRI, Esteban Villegas Villareal, ordena una serie de ataques y calumnias en contra de Marina Vitela; insultar a su equipo de campaña y responsables de armar esta estrategia de campaña y habla del pago de hasta 5 (no se especifica si pesos o dólares).

En el primer audio se escucha la voz de quien al parecer es el candidato priista Esteban Villegas el cual ordena algo muy agresivo, muy rápido contra la candidata de Morena, y quien textualmente dice: "hay que hacer algo muy agresivo, muy rápido que le genere un problema que no tenga manera de responder algo muy complejo".

La persona con la que dialoga Villegas le confirma que ya tienen los documentos que les pidió, y Villegas le dice: "¿Y si lo están haciendo?", y el hombre responde: "Si, si, si, si, quedaron las cinco propiedades más las que le metió nuestro amigo".

El sujeto con quien conversa Villegas le pregunta el tema económico pendiente y quien menciona que “al final se cerró en cinco, y que quedan pendientes dos”, por lo que le pregunta para cuándo podrán tener el dinero para liquidar.

“No, no, no a valores entendidos, yo le marque al licenciado Aispuro hay una complicación económica llegamos a un acuerdo y dijimos que salga arriba en las encuestas”, responde Villegas.

"Pues ando molesto con ustedes, están más ocupados ustedes en lo que hacen los de enfrente de lo que tenemos que hacer nosotros, les dije, aire y tierra, aire y tierra, todos los días, todos los días. Se los dije cabrón, no traen estrategia cabrón, andan más preocupados en contestarle a la pinche vieja esa, y cuantas horas me dedicaron a mí, a mi campaña, me vale cab#&n", dice supuestamente el segundo audio del candidato.