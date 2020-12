[VIDEO] Denuncian en redes a asaltantes en auto azul

León, Gto. En redes sociales, varios usuarios han denunciado un vehículo azul, en el que sus tripulantes asaltan a las personas principalmente jóvenes. Algunos de estos hechos, han sido registrados en las cámaras de video vigilancia.

Dos casos

El primer caso, ocurrió en la colonia Héroes de León. En donde se observa a dos jóvenes caminar sobre una banqueta. Luego en la escena aparece un auto azul, tipo Versa o Vento, el cual hace algunas maniobras, se acerca a los jóvenes y los despoja de una mochila, cartera y teléfono celular.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Policiaca Obtiene 31 años de prisión“El Lobo” por delito de secuestro; operaba en León

El segundo hecho, fue dado a conocer la noche del jueves. Una pareja de jóvenes novios, se encontraban platicando en la banqueta, a las afueras de un domicilio de la colonia Bugambilias. En sus perfiles de Facebook, la pareja describe que el auto llegó y se detuvo frente a ellos.

Así ocurrió

La joven, identificada como Majo “N”, publicó en su red social que “estaba platicando con mi novio, y nos sentamos en la banqueta bien tranquilos, y entro a la calle un versa color azul o negro, se paró enfrente de nosotros y se bajaron dos tipos, uno de ellos me sujeto el brazo y me dijo "ya vente", les juro que sentí terror, por qué ya me iban a secuestrar, me dio pánico el pensar que ya no iba a volver a ver a mi familia, para mí buena suerte corrí lo más rápido que pude, solo se quedaron con la chamarra que traía puesta” describió.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Policiaca Municipio deberá rellenar túnel que hicieron para robar bóveda de valores

Su novio, de nombre Axel, describe la misma versión, pero detalla que del auto bajaron dos hombres, “El copiloto, un gordo de 1.80 metros aproximadamente, de unos 30 años de edad con una pistola en mano y del asiento trasero un tipo alto, flaco con un picahielos.”, describe.

Hasta el momento ninguna autoridad ha manifestado si ya recibió denuncias por la participación de este auto en asaltos y robos.