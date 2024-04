Marchan por justicia

León, Gto. "¿Por qué algo tan sencillo como regresar a casa es un privilegio?", "Justicia para Alondra, no lo merecía", "Alondra siempre en nuestros corazones", eran algunos de los carteles que encabezaron la marcha pacífica para exigir justicia ante el feminicidio de la joven Alondra Janeth.

Por la tarde, familiares de Alondra, acompañados de madres, buscadoras y colectivos feministas, se dieron cita a los pies del Arco de la Calzada, donde predominaban los colores blanco y morado, así como los mensajes en justicia de la joven.

"Realmente la exigencia es que la fiscalía no se olvide de un caso más, ya son varios olvidados. No queremos que el caso de alondra sea una carpeta más sin investigar, queremos que se haga justicia por alondra, que se haga justicia no solo por ella, sino por todas las personas y por todos los niños, niñas y mujeres que de verdad no han tenido la justicia debida", señaló en entrevista la hermana de la joven.

Además, pidieron a la ciudadanía en general que no ignoren estos casos y sean solidarios con las personas, ya que el sufrimiento de las familias es grande.

"Si ven cosas sospechosas, por favor accionen sobre esas cosas sospechosas, si ven tristeza en sus familiares es porque algo está ocurriendo. Puede haber amenazas, puede haber cientos de cosas, entonces solidarizarse con el otro", agregó.

¿AVANCE EN LA INVESTIGACIÓN?

En cuanto a los avances de las investigaciones realizadas por la autoridad, no han mencionado mayores detalles más lo que ya se han hecho públicos a través de los diferentes medios de comunicación,

"Obviamente, se encontró con signos de violencia, pero realmente no nos han dicho cuál fue la causa de muerte, no hemos indagado más ni ellos nos han dicho realmente por toda la situación. Ahorita no se ha podido por toda la situación de su funeral y de irla a sepultar", mencionó la hermana de Alondra.

COMIENZA LA MARCHA

En punto de las 6:30 el contingente avanzó por la calle Francisco I. Madero con destino a la Presidencia Municipal, en él caminó las fotografías de Alondra con la leyenda "Justicia para Alondra", fueron pegadas ante la mirada de propios y extraños.

"Hoy nos falta Alondra", "De camino a casa ella solo quería ser libre, no valiente", "No estamos todas, nos falta Alondra", "Ni una más", "No tenías derecho de arrebatarle sus sueños y la vida", "Alondra escucha, esta es tu lucha", "En mi bonito León matan", se leía en algunas de las pancartas que se alzaban durante la marcha pacífica.

La primera parada fue Presidencia Municipal, posteriormente el contingente se dirigió hasta el lugar donde Alondra Janeth fue localizada sin vida, es decir, hasta el bulevar Miguel Alemán, entre Constitución y Nuevo León, donde colocaron las velas encendidas, flores que portaban a los pies de la puerta del consultorio naturista donde fue encontrada.

Además, con un aerosol se colocó la leyenda "Justicia para Alondra" mientras se gritaron consignas por varios minutos, esto afectó el tránsito vehicular, mismo que tuvo que ser desviado.