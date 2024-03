Hallan sin vida a Lili en la colonia Industrial

León, Gto.- Una joven de 30 años de edad, fue asesinada en su vivienda. De momento se desconoce quién o quiénes fueron los responsables de este crimen que ocurrió en la colonia Industrial.

DÍAS SIN SABER DE ELLA

Sus familiares acudieron a buscarla ya que tenían varios días sin saber de ella. Este hecho fue reportado a la 01:30 horas de la tarde en la calle Irapuato, entre calle Romita y Dolores Hidalgo.

La víctima fue identificada como Liliana Peña de 30 años de edad, quien vivía con su familia en la colonia Jardines del Sol. Pero hace tiempo, decidió vivir sola y rentó una vivienda en la colonia Industrial.





TRABAJABA EN EL TEMPLO

Su madre, de nombre Ana Liliana de 52 años de edad, indicó a las autoridades que su hija trabajaba en la parroquia de la colonia, en la oficina de la Notaría.

Al no saber de ella, la buscaron en su domicilio pero como no les abrió la puerta, acudieron al trabajo en donde les informaron que no se había presentado.

Por ello regresaron a la casa, forzaron la chapa e ingresaron a la vivienda y encontraron la impactante e inesperada escena.

Lili, como la llamaban de cariño, fue encontrada desnuda, con huellas de violencia en todo el cuerpo, aunque no se precisó qué tipo de lesiones sufrió y causaron su muerte.

La calle Irapuato fue acordonada y el paso vehicular fue bloqueado. Autoridades ya iniciaron con las investigaciones correspondientes a este crimen para determinar si fue un homicidio o se trata de un feminicidio.





29 CRÍMENES EN MARZO

En lo que va del mes de marzo, en la ciudad de León, se han registrado 29 homicidios dolosos, en los que ninguna persona ha sido detenida.

Al terminar las diligencias por parte de la autoridad ministerial, el cuerpo de Lili fue trasladado al anfiteatro del Servicio Médico Forense en Guanajuato Capital para realizar la necropsia de ley y las diligencias consecuentes.