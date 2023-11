Le roban su Apple Watch a aficionado del Pumas

León, Gto.- La noche del martes, al interior del Estadio Nou Camp, un aficionado del equipo PUMAS, fue despojado de su reloj digital. El afectado y sus acompañantes señalaron a uno de los guardias de seguridad del recinto deportivo, como el responsable del robo, pero lamentablemente no pudo recuperarlo.

Local Piden líderes de cámaras a empresarios que conecten sus cámaras de videovigilancia al C4

El hecho ocurrió alrededor de las nueve de la noche. El aficionado originario de la ciudad de México, viajó a la ciudad de León, para ver el encuentro entre las Esmeraldas de León y los Pumas.

El joven, relató que una vez dentro, tuvo un altercado con el guardia de seguridad, quien forcejeó con él y le quitó su Apple Watch y posteriormente, el empleado pidió apoyo de otros compañeros, para sacar al visitante del estadio.

“Me quitaron mi Apple Watch, fue el guardia, incluso uno de los Policías Municipales le dijo que ya me lo regresara, que me dejara en paz, pero pidió apoyo y me sacaron, venimos de ciudad de México y él lo tiene, porque el GPS, muestra que así es", comentó el afectado.

Al estar fuera del estadio, el hombre pidió ayuda a un elemento de la Policía. Los oficiales, lo dirigieron con los encargados del personal de seguridad del Nou Camp, pero no le resolvieron nada y solo le sugirieron presentar la denuncia ante el Ministerio Público.

"Les mostré el lugar exacto donde estaba mi reloj, pero no quisieron darme el apoyo, solo me dijeron que presentara la denuncia", contó el aficionado de los PUMAS de la UNAM.

Policiaca Aparece el décimo vehículo faltante de Volvo; estaba en la agencia

En tanto, la Secretaria de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, informó que no recibió ninguna denuncia por este hecho y cerraron su operativo en blanco.