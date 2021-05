Deudos de trabajadores de Sapal se manifiestan en Plaza Principal

León, Gto.- En el marco del Día del trabajo, los familiares de los trabajadores de Sapal que fallecieron intoxicados el pasado 13 de noviembre, se manifestaron de forma pacífica para exigir justicia, pues a casi dos semanas de que se cumplan seis meses de estos hechos, no han recibido la indemnización.

En representación de ellos, los padres de Alberto de Jesús y Víctor Ricardo, informaron que las actuaciones del caso, van muy lentas, incluso, los familiares de dos de los jóvenes, aceptaron el dinero que les ofrecieron, sin embargo fue porque estaban muy necesitados y no quisieron esperar más tiempo, aunque la cantidad, fue muy por debajo de lo justo.

“Mi hijo dejó a su hija, huérfana, yo aún tengo familia que mantener y muy apenas me alcanza para darle a mis hijos, yo respondo por la comida, pero la niña necesita estudiar, necesita una beca que le cubra todos sus estudios, hasta la universidad” expresó Jesús, padre de Alberto de Jesús.

Por su parte Víctor Briseño, padre de Víctor Ricardo, dijo que “mi hijo era ingeniero, el sabía tratar aguas residuales domésticas, no peligrosas ni con químicos, no los debieron mandar a esa área sin capacitación, no hemos podido vivir nuestro duelo, por tratar de arreglar esto, él dejó a su esposa embarazada”. Expresó.

Los hechos

Fue la noche del viernes 13 de noviembre, que cinco jóvenes se encontraban en el área de desbaste o zona de lodos de la Planta de Tratamiento de Sapal, ubicada en la calle Monte Carmelo, en Arroyo Hondo.

Los cinco jóvenes, se intoxicaron con los gases dispersos en el ambiente y murieron en el lugar. Sus familiares acusan que las diligencias ministeriales, no se hicieron como deberían ser.

Los fallecidos fueron Omar Ignacio, Juan Antonio, Albero de Jesús, Víctor Ricardo y José Salvador.