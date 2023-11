Comunidad LGBTTTIQ+ brinda homenaje al magistrado Jesús Ociel tras su muerte

León, Gto.- Veladoras blancas, banderas de la comunidad y una fotografía del magistrado Jesús Ociel Baena Saucedo, encontrado sin vida junto con su pareja sentimental Dorian Daniel, se realizó una velada nacional simultánea.

Encabezado por la comunidad Pride León O'farrell y activistas distinguidos de la comunidad diversa convocaron a través de redes sociales a realizar un acto en memoria de Ociel Baena, teniendo como cita este lunes 13 de noviembre en punto de las 7:30 de la noche en las inmediaciones del Arco de la Calzada.

En dicha convocatoria, se pedía que los asistentes llevarán veladoras, flores, megáfonos, pancartas y banderas, para manifestar sus peticiones.

Local Convocan a Acto en Memoria de Ociel Baena en el Arco de la Calzada

DESPIERTAN CON LA NOTICIA

La comunidad despertó esta mañana con la noticia que el magistrado Jesús Ociel Baena Saucedo y su pareja Dorian Daniel fueron encontrados sin vida al interior de su domicilio particular cerca de las 9:00 de la mañana en la residencial Punta del Cielo.

Fue la encargada de la limpieza quien al ingresar al domicilio localizó los cuerpos tirados en la sala de la vivienda, por lo que dio aviso a las autoridades.

Esta noticia conmocionó a más de uno, ya que en un principio se desconocían detalles de lo ocurrido, por lo que colectivos y personas de la comunidad se unieron y convocaron a manifestaciones para exigir y pedir a las autoridades de Aguascalientes que se esclarezcan los hechos lo antes posible.

"Es una velada de exigencia al esclarecimiento de los acontecimientos que le quitaron la vida a le magistrade. Recordar que la exigencia desde las organizaciones de la sociedad civil y personas activistas es que todos estos actos se investiguen con un protocolo de derechos humanos, con perspectiva de género, con perspectiva de diversidad sexual. Tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que tenemos las personas LGBT+ en un país donde hay altos indicios de crímenes de odio como México", señalaron los activistas.

Cortesía | Fiscalía

HABÍAN AMENAZADO DE MUERTE AL MAGISTRADO

La familia O'Farrell señaló qué tenían una amistad cercana con el magistrado, incluso mencionaron que había sido invitado a un evento próximo en León, el cual confirmó su presencia junto con su pareja.

Además, comentaron que Jesús Ociel había recibido amenazas públicas de muerte en diversas ocasiones, y aunque no brindaron nombres, señalaron qué hay gente identificada y la Fiscalía ya cuenta con esta información.





DEJÓ UN GRAN LEGADO

Baena Saucedo dejó un gran legado a la comunidad, puesto que fue el primer magistrado no binario en América Latina y activista del colectivo LGBT+ del Tribunal Electoral de Aguascalientes.

El 1 de octubre del año pasado, portando orgullosamente la bandera arcoíris, rindió protesta en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, por lo que rompió paradigmas.

Una persona no binaria que llamó la atención por sus excentricidades, puesto que se podría ver usando falda, tacones, sacos y frecuentemente combinaba accesorios masculinos y femeninos, acompañado de un abanico con los colores del arcoíris.





LO DESPIDEN EN LAS REDES SOCIALES

Por su parte, Ricardo García, secretario estatal de igualdad y defensa de la diversidad del Partido Verde, lamentó la muerte de Ociel Baena y recordó algunos de los logros que se realizaron para la comunidad.

"Lamento profundamente la muerte de una persona importantísima para el activismo de #DerechosHumanos #LGBT en México.

Le Magistrade de Aguascalientes, Ociel Baena, marcó la historia en México y en América Latina, justo por ser le primer magistrade electoral no binarie en América Latina, y que, desde 2022, revolucionó a las instituciones del país.

Como Secretario de Igualdad y Defensa de la Diversidad del Partido Verde Guanajuato, expresó con dolor la petición de que se haga justicia y que se tenga claridad de las causas de su muerte para que no haya impunidad.

Compartimos escenario y mensaje en el PRIDE León 2023, e intercambiamos números de WhatsApp para mantener comunicación en favor de los derechos de la población, de la diversidad sexual y de género", se lee en la publicación de sus redes sociales.





FISCALÍA EMITE INFORMACIÓN PRELIMINAR

La tarde de este lunes conforme las horas pasaban, se comenzó a difundir la información preliminar de lo ocurrido, puesto que la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes emitió un comunicado relacionado con la muerte del magistrado.

En dicho documento se señala que todo podría tratarse de índole personal, por lo que se descartó la presencia de terceros en la escena del crimen.

"Pertinentemente, damos a conocer que, desde la obtención de la noticia criminal, esta autoridad comenzó con las diligencias de investigación correspondientes bajo el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra personas LGBT+ (...)", se leía en el documento.

En el texto se agregó una serié de hallazgos localizados en la escena del crimen que concluyeron en la información preliminar de que todos se trató de índole personal.

"Ambos arribaron al domicilio en la madrugada de este día (lunes 13 de noviembre); no se encontraron daños en los accesos a la vivienda, es decir, no estaban dañadas las chapas, ni las puertas o los exteriores; no hay rastros hemáticos (sangre) en el exterior de la escena del crimen; se descarta la presencia de una tercera persona en el sitio; se encontró que, en sus manos, uno de los cuerpos sin vida localizados, sostenía un instrumento cortante", explicaba el informe preliminar.

Local Visita Wendy Guevara a casa de ayuda para adictos

RESPONDE COMUNIDAD

"Pensamos que el primer abordaje ha sido uno revictimizante particularmente, donde están perpetuando ideas erróneas, muchas veces de justicia sobre cómo ocurren los crímenes hacia las personas LGBT+. Entonces estamos buscando y exigimos que se haga con la perspectiva de diversidad sexual y de género para que se esclarezca de forma justa y pronta este hecho", señalaron los activistas en la velada nacional.