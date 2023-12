Restauran el mural de la Guadalupana para el 12 de diciembre

León, Gto.- El muralista Iván Ibarra Vargas “Solvo” ha sido el encargado de restaurar la Virgen de Guadalupe de la calle Clavel ubicada en la colonia Obrera. El 12 de diciembre se le venera y sus habitantes le hacen una fiesta a lo grande.

Fue el pasado 30 de noviembre que el artista urbano llegó con aerosoles y una escalera para retocar el rostro y otras partes de la “Morenita” que estaban destruidas y dejarla lista para el día de su celebración. Ese mismo día terminó su trabajo.

“Mi oficio es muralista desde hace 15 años y 10 como grafitero, soy rotulista, decoro interiores y realizo pintura general a través del concepto el aerosol y rótulo tradicional”, comentó.

Desde temprana edad a Iván le apasionó la pintura y el dibujo, al transcurso de los años lo hace evolutivo lo que le apasiona.

"En mi caso, me encantaba mirar imágenes proyectadas, mi tío era muy buen pintor a pincel y rotulista profesional, eso me inspiró desde una corta edad", expresó.





EL ARTE DE “SOLVO”

“Como artista urbano me ha gustado pintar murales en la ciudad, tanto como grafiti, me gusta pintar, es mi alimento porque no deja de terminar esa hambre día a día de plasmar ideas en una barda o lo que la gente me pide”, indicó.

Explicó que el proyecto más reciente es un mural que está realizando en la colonia Nuevo León con los personajes del Chavo del 8.

“Es un mural de buen tamaño y ha sido un buen parteaguas para seguir aprendiendo en esto del movimiento del grafiti y también como oficio”.

En el caso del retoque de la Guadalupana en la Obrera señaló que hizo un retoque para devolver el color a la imagen con sus mismas sombras, texturas y gamas de colores.

Utilizó un sellador, pintura vinílica para después fondear la base y después meter la técnica del aerosol debido a que el artista que la proyectó por primera ocasión tiene un estilo único, se mete mucho a los vectores a puro aerosol.





VIRGEN DE GUADALUPE

Hasta ahora lleva tres vírgenes pintadas y con esta sería la número dos en retoque, pues, la gente lo busca en Facebook como “Solvo Ibarra” y en Instagram como “Solvo 3” para observar su trabajo, algunos de ellos lo contratan porque les encanta su trabajo.

“Esperemos que la virgencita me dé más trabajo, en cada mural pongo mi corazón y mis conocimientos para que me sigan contratando”.

Para concluir subrayó que más que talento son muchas sus ganas y el ímpetu de sobresalir y competir consigo mismo.

"Yo pinto para mí, es lo que me apasiona, pero si en algún dado caso la sociedad pasa por donde realizo alguna obra y me dan su punto de vista se les agradece y sea como sea, lo tomo a bueno. Así que para mí, el mejor halago es, vean mi trabajo como persona o como grafitero para sentirme libre y seguir en este aprendizaje”, concluyó.