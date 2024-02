Cerca de 25 familias se quedan en la calle tras desalojo

León, Gto.-Cerca de 25 familias se quedaron sin un techo donde pasar la noche, esto luego de haber sido desalojados sin motivo aparente, esto en el corazón de la ciudad de León.

A decir de las familias afectadas, fue cerca de las 3:00 de la tarde de este martes, en que una actuaría junto con Policías Municipales llegaron hasta la vecindad ubicada en la calle Libertad, marcada con el número 121, entre las calles Francisco I. Madero y Pedro Moreno, en la Zona Centro.

De acuerdo con las familias afectadas, estas se percataron que desde el mes de septiembre había llegado un documento de una demanda, sin embargo, nunca se les notificó el estatus de esta, por lo que ellos continuaron dando sus rentas y viviendo sin ninguna preocupación.

Fue este 27 de febrero, cuando con una orden de desalojo las autoridades irrumpieron en la vivienda, con fuerza y nada de cuidado comenzaron a desalojar a las personas y sus pertenencias.

Momentos que fueron captados en videos por parte de los afectados, sin embargo, esto les provocó que fueran agredidos verbal y físicamente por la autoridad que llevaba a cabo las diligencias.

"Uno de los policías, porque mi marido no lo dejó entrar al cuarto, agarró y lo golpeó" , mencionó la esposa del afectado.

"De hecho ese Policía porque y por meterme para que no le pegara a mi papá me aventó", agregó la hija del afectado.

SACAN MUEBLES A LA CALLE

Las familias vieron cómo sin ningún cuidado ni orden colocaban los muebles, ropa y demás pertenencias a la calle, dejando solo un carril libre para el paso de los vehículos y el transporte público.

"Nos aventaron todo, quebraron y rompieron muchas cosas, además lo juntaron todo, no sabemos que es de quién, todo está junto, va a ser muy difícil separarlo, ya no sabemos también si lo que nos falta nos lo robaron los vecinos, los que nos ayudaron a acomodar las cosas o las autoridades que no desalojaron" , señaló una madre de familia.

En el lugar se encontraban personas de todas las edades, desde hombres de más de 70 años de edad, hasta niñas de menos de un año, quienes al no tener un lugar a donde ir, pasarán la noche entre la oscuridad de las calles del centro.

Inclusive, en el lugar del desalojo, se mencionó que uno de los vecinos que tenía dinero en efectivo entre sus pertenencias, este fue robado una vez que se percataron de la existencia del mismo.

"Rompieron los candados de los cuartos, había mucha gente que se encontraba trabajando y les valió, la licenciada y los patrulleros dijeron que ellos solo venían a desalojar y punto. Que yo sepa, antes de todo esto nos deben de avisar días atrás para buscar otro lugar para vivir" , mencionó una de las mujeres afectadas.

El enojo e impotencia de parte de las familias era visible, puesto que se sabía que entre la dueña y el encargado de cobrar las rentas había diferencias; pero a pesar de eso se les seguía solicitando su cuota de renta, por lo que muchos dieron días y semanas por adelantado, dinero que vieron perdedizo, puesto que la persona que se dedicaba a cobrar el dinero no dio la cara y ya no respondió.

"El encargado no nos devolvió el dinero de lo que le dábamos por rentar el cuarto, lo cobraba en efectivo 500 cada ocho días y otros 70 diarios, pero dieron por adelantado y no lo quiso devolver" , comentaron.

Aunque toda la tarde y parte de la noche las familias buscaron un lugar para pasar la noche e incluso tener un nuevo techo, debido a que tenían niños pequeños, los lugares cercanos les negaron el acceso.

Por lo que optaron por recostar los colchones en la calle y dormir ante la luz de la luna, esperando que la noche no fuera tan fría.