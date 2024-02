Lo siguen y lo ultiman a balazos en León

León, Gto.-Un hombre de entre 35 a 40 años de edad fue ultimado a balazos durante la noche de este martes en las calles de la colonia Lomas de Vista Hermosa, dentro del polígono de San Juan Bosco.

De acuerdo con los primeros reportes, fue cerca de las 7:00 de la noche en que los números de emergencia recibieron diversas llamadas sobre detonaciones de arma de fuego y un hombre lesionado de gravedad sobre la calle Gerona, casi esquina con Aranjuez de la colonia en mención.

Tras estas llamadas, acudieron de forma inmediata elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, así como paramédicos, estos últimos observaron a un hombre tirado sobre la banqueta, pero al revisar sus signos vitales, advirtieron la ausencia de estos.

Por lo anterior, se certificó su muerte y la zona procedió a delimitarse, al mismo tiempo que se dio parte a la Fiscalía General del Estado; a la llegada de estos se comenzó con las primeras investigaciones en el lugar de los hechos.

TESTIGOS RELATAN LO OCURRIDO

Vecinos y testigos de los hechos señalaron que la víctima mortal se encontraba caminando en la calle Aranjuez, cuando un sujeto lo siguió con un arma en la mano y le disparó; el hoy occiso corrió por la calle Gerona, pero tropezó, otro sujeto que llegó por la calle Gerona al ver que su víctima se encontraba en el suelo le disparó a la altura de la cabeza.

Posteriormente, ambos hampones corrieron y se perdieron entre las calles de la colonia, dejando atrás a su víctima mortal.

El cuerpo del fallecido quedó tendido boca abajo, con al menos dos impactos de bala; aunque fue identificado en el lugar de los hechos, la identidad no fue revelada por la autoridad en la zona.

LLEGA FAMILIA

Horas después de lo ocurrido, hasta el lugar de los hechos llegó un hermano, la madre y los hijos de la víctima mortal, quienes al ver la escena irrumpieron en llanto.

"Se pasaron de verga", "Mi papá, no, mi papá no", "Esto no se va a quedar así", "Allí tienen cámaras que los busquen, tienen que encontrarlos", se escuchaba en el lugar del crimen.

Por su parte, los peritos criminalistas lograron recabar casquillos percutidos y grabaciones de cámaras de vigilancia cercanas, así como otros indicios importantes para la investigación.

Al término de las diligencias preliminares, el cuerpo del fallecido fue embalado y trasladado hasta las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley correspondiente, esto con la finalidad de lograr su identificación oficial y determinar la causa de su muerte.