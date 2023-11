Adolfo Enríquez Vanderkam, el activista que se ganó la confianza de la ciudadanía

León, Gto.- Activista social, crítico del gobierno, portavoz de las injusticias y de las denuncias ciudadanas, Adolfo Enríquez Vanderkam, incomodó a varios al hacer públicos rostros de delincuentes y malas prácticas de funcionarios públicos.

Fue héroe de muchos y enemigo de otros. Gracias a su activismo, entre demasiadas cosas se logró la captura del feminicida de Milagros Monserrat, quien falleció en agosto víctima de un asalto, cuando se dirigía a su trabajo. Adolfo se encargó de difundir el video que ciudadanos tuvieron la confianza de enviarle de manera anónima.

En la diversas publicaciones sobre su asesinato, los ciudadanos han condenado su crimen y han exigido justicia, mostrando intenciones de organizar una marcha para hacer presión a las autoridades y la cual esta programada para el próximo domingo a las diez de la mañana. El lugar aún no ha sido confirmado pero tentativamente podrá ser en el arco de la calzada.

Su labor como activista comenzó desde el año 2010, donde inició denunciando a funcionarios. Fuerte crítico de la inseguridad y la violencia que en los últimos años, creció en el municipio de León, diariamente contabilizaba los homicidios dolosos registrados en la capital zapatera. Hace unos días, hizo una publicación en la que comentaba que contaba con la confianza de la gente.

Ladrones de comercios, transeúntes y vehículos; prestamistas "gota a gota", empresas de autofinanciamiento y cualquier tipo de negocio, era lo que constantemente daba a conocer a través de sus redes sociales.

En sus grupos de Whatsapp y de Telegram publicó videos, fotografías y cualquier herramienta que sirviera para la identificación de los delincuentes. En Facebook, fue bloqueado en diversas ocasiones al ser denunciado. Tras su muerte, cientos de personas le agradecieron el apoyo que les brindó.

“TENGO LA CONFIANZA DE LA GENTE”

"El único equipo que tengo para realizar mis denuncias es mi teléfono. No tengo PC, ni laptop ni tableta. Manejo personalmente mis redes sociales, nadie más tiene acceso a ellas. Si usted me escribe, tenga la absoluta seguridad que sólo yo lo leo. No tengo ayudantes, no soy periodista y no recibo ningún apoyo económico de parte del gobierno, de partidos políticos, organizaciones civiles o sindicatos.

Mi único ingreso es por publicidad de negocios que me hacen el favor de anunciarse en mis redes. Tengo la satisfacción de contar con más de 320,000 seguidores sin ser artista, estrella deportiva o funcionario público. Puedo decir con orgullo que hay decenas de historias de éxito gracias a mis publicaciones, pero, ¿se imaginan ustedes los logros que se podrían hacer si tan sólo la policía municipal o la Fiscalía me hicieran caso y quisieran cooperar conmigo?

Las autoridades tienen las facultades legales y cuentan con equipo material y humano, pero no tienen algo que yo si: LA CONFIANZA DE LA GENTE, pues en los 13 años que llevo denunciando, jamás he revelado mis fuentes de información, a pesar de que he sido demandado y presionado, nunca he dicho de dónde me llegan los datos, fotos y vídeos que publico", escribió tal cual en sus redes sociales, la semana pasada.

FEMINICIDA DE MILAGROS

Uno de los casos más relevantes que se lograron con su activismo, es la captura del feminicida de Milagros Monserrat quien el pasado mes de agosto fue asesinada con un arma blanca, justo el día de su cumpleaños y cuando se dirigía a su trabajo.

Ciudadanos que tenían en su poder el video que una cámara de vigilancia registró sobre el crimen, le hicieron llegar el material y él lo difundió. El rostro del agresor, circuló en redes sociales y la noticia traspasó las fronteras del país.

También organizó marchas para exigir justicia, entre ellas el caso de Joel, joven de 17 años quien falleció víctima de un asalto en las calles de la zona Centro.

A pesar de que constantemente denunciaba amenazas de muerte, nunca tuvo protección por parte de las autoridades.