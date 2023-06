Consejo Electoral Ciudadano se disolvió por incluir representación partidista: Marco Antonio Baños

El Consejo Electoral Ciudadano se disolvió por la decisión de los partidos PRI, PAN y PRD de tener dos representaciones por cada partido en dicho órgano que organizaría y observaría el proceso de la coalición Va por México para elegir a su candidato a la presidencia de la República, explicó Marco Antonio Baños, integrante de la composición original que se mantiene firme en participar en el proceso.

En entrevista con El Sol de México, Baños detalló que el Consejo fue sustituido por la Comisión de Organización, integrada por siete expertos en temas electorales y los seis representantes partidistas, y ante el cambio de esquema algunos de los once integrantes originales del órgano decidieron abandonar el proyecto.

“Cuando el Frente Cívico Nacional y las organizaciones ciudadanas acuerdan con los partidos que también en la Comisión Organizadora ingresen representaciones partidarias, para estas personalidades que tienen una gran trayectoria y que por supuesto tomaron una decisión, de acuerdo a las nuevas características del órgano, pues ellos decidieron no participar porque simplemente ya se integró un órgano diferente”, sostuvo.

Aún con la inclusión de los seis representantes partidistas en la Comisión, Marco Antonio Baños aseguró que el órgano garantizará equidad en el proceso, pues explicó que las decisiones serán tomadas por mayoría simple y esa la tienen los expertos en temas electorales y no los partidos.

“Una regla será que la votación que se tome será por mayoría, no por mayorías calificadas ni mucho menos sino por mayorías simples y esa mayoría la tienen los siete expertos electorales”, indicó.

Por lo anterior, el ex consejero descartó que el proceso pierda legitimidad ciudadana, pues precisó que los expertos electorales no están afiliados ni son simpatizantes de ningún partido y dijo que el método que propone la coalición Va por México es histórico por tomar en cuenta la sociedad civil a través de sondeos y elecciones primarias, algo que dijo no ocurre con el método que emplea Morena y partidos aliados.

“No hay ninguna pérdida porque aquí la verdad es que el método es histórico, es la primera vez que se va a tomar en cuenta a la ciudadanía, tanto para presentar aspirantes que quieran ser los coordinadores de defensa de México como para elegir por medio de las encuestas y por la vía de los votos, en los centros de votación que se van a instalar, a la persona que finalmente ganará el ejercicio, eso es un esquema histórico”, afirmó.

Hasta el momento, Marco Antonio Baños es el único de los 11 integrantes de la composición original del Consejo Electoral Ciudadano que anunció que continúa en el proceso, el académico Sergio Aguayo descartó participar y el resto aún no confirma si se baja del barco o continúa.