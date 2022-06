“Yo veo a los exgobernadores activos en fotos, pero no en acción”: Torres Graciano

León, Gto.- El diputado panista del Congreso de la Unión, Fernando Torres Graciano, dijo que ve a los ex gobernadores de Guanajuato muy activos en las fotos, pero no en acción, además comentó que van tarde rumbo a las elecciones del 2024 porque los estatutos del Partido Acción Nacional no los deja avanzar.

Esto luego de que el ex gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez criticara el trabajo del líder nacional del PAN, Marko Cortés y asegurará que debía cambiar su estrategia política.

“Yo veo a los gobernadores de repente fotos y que muy activos, pero no los veo en una acción, haciendo cosas, regresando en el día a día, a la estrategia, entonces yo creo que se requiere de su experiencia, de su talento, en el caso de Miguel y de los ex gobernadores, pero los requerimos tener más activos, haciendo cosas”, dijo.

Aseguró que la dinámica de los estatutos del PAN Guanajuato los ha llevado a esperar a ver qué va a pasar en la próxima contienda electoral, si va a ser por elección, designación, encuesta externa y esta indefinición de métodos hace que no sepan qué hacer, pues si tuvieran certeza se mueven a hacer propuesta para posicionarse, pero nada es claro.

Explicó que para el 2024 debe haber una estrategia clara y puntual y “siento que vamos tarde” en empujar a liderazgos y figuras porque si hay algo que en la política no se recupera es el tiempo.

“Yo creo que debemos de involucrarnos más todos porque señalar solamente en este caso el papel que ha desempeñado Marko Cortés, también tenemos que participar y ser parte más activa de las decisiones del partido, yo creo que el gobernador Márquez pudo en su momento si hubiera querido, participar como dirigente y finalmente decidió que no, entonces también es un tema ese”, agregó.

En cuanto a las alianzas que se han empleado en las últimas elecciones, dijo que si bien al principio no estuvo de acuerdo, ahora le quedó claro que fue una buena decisión, pues si así los resultados no fueron favorables, de no unirse hubieran sido “desastrosos”.

Por lo que apoya la alianza propuesta por el ex presidente de México, Vicente Fox, pero no solamente entre los partidos políticos sino también con las organizaciones de la sociedad para empezar a trabajar en un proyecto para el 2024.