Presenta Monreal su libro 37 en León; llama a morenistas a evitar la confrontación rumbo al 2024

León, Gto.- Durante su gira por León, el senador Ricardo Monreal presentó su libro número 37 “Las Grandes Reformas”, en donde llamó a la reconciliación nacional y evitar confrontar a México.

“Necesitamos reconciliación, no conviene a México, no creo en la confrontación permanente, yo creo en la organización, en el acuerdo, podemos llegar al mismo acuerdo con voluntad, actitud, sensatez, convocar a todos los actores, porque nos une la libertad, el desarrollo, el progreso, el desarrollo, nos une el combate a la corrupción”, dijo.

Monreal señaló que se han cumplido con todas las reformas que se han presentado en el Senado de la República y añadió que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 12 puntos de reformas, las cuales se realizaron en su totalidad en el Senado, pero sobretodo destacó que nunca ha recibido una amonestación.

“En mis 42 años como político y servidor público nunca he sido acusado de nada, he sido diputados local y tres veces senador, Gobernador de Zacatecas, alcalde de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, nunca he sido amonestado, siempre he sido normal de la cultura del esfuerzo, de una familia de campesinos, de 14 hermanos, soy de la cultura del esfuerzo”, dijo en el recinto Casa de Piedra donde reunió a líderes de Morena, empresarios y sociedad civil del estado de Guanajuato.

Algunas de las reformas claves que trabajó el senado en el periodo legislativo del 2018-2021, recordó a la Reforma Educativa, la de Guardia Nacional, y el Poder Judicial, de la cual señaló que en materia de justicia se elaboró una gran reforma.

“Una gran reforma en materia de justicia, aunque todavía nos falta un gran debate, en los estados hay un pendiente con las Fiscalías locales, ni son autónomas ni profesionales, se convirtieron en un problema para la sociedad, dependen del ejecutivo, no tienen autonomía, la permanencia de muchos años genera cotos de corrupción y complicidad, eso no es bueno”.

Dijo que las fiscalías de los estados no han cumplido con las expectativas de los ciudadanos ni con las exigencias sociales, “han generado lentitud en la impartición de justicia, son deficientes, es un tema pendiente”

“En general tuvimos más de cien productos legislativos en materia constitucional, y más de 36 reformas, este libro traté de hacerlo para la comprensión de todos, académicos del derecho y ciudadanos en general, hemos cumplido en materia legislativa, el presidente ha dicho que sólo tienen tres reformas y está satisfecho con los legisladores”.

Mencionó que las tres reformas pendientes son la Reforma Eléctrica que fue rechazada desde el Congreso de la Unión con los Diputados Federales, y ahora está en discusión la Reforma Electoral que busca eliminar los gastos de los partidos políticos y ahorraría 12 mil millones de pesos al año, y también busca la elección de consejeros y magistrados, así como reducir de 500 a 300 diputados federales y reducir de 128 a 96 senadores.

La tercera reforma es sobre la Guardia Nacional, la cual busca que los 110 mil elementos deben de trasladarse a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y convertirse en su brazo.

“La reforma va a general una gran discusión como es el tema electoral, nos ha dicho que la enviará al senado, pero no ha llegado, esperamos que llegue el 3 de agosto para su discusión en septiembre cuando abre el nuevo periodo de sesiones”.

Monreal fue acompañado por el empresario de Silao Ricardo García Oceguera, el presidente de Morena en el estado y diputado local Ernesto Prieto y la senadora Malú Micher, quien es la encargada de liderar el movimiento de Marcelo Ebrard rumbo al 2024

Durante la mañana estuvo en un desayuno privado en la ciudad de Silao, y después tuvo un evento masivo en dicho municipio con cientos de seguidores.