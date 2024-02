“Yo siempre estuve convencido de la grandeza de Guanajuato”: Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

León, Gto.- El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, rindió su sexto y último Informe de Gobierno donde dio a conocer los más grandes logros en su periodo 2018- 2024 destacando que la entidad es la quinta potencia económica del país siendo el primer lugar en exportaciones, al inicio de su administración prometió 5 mil millones de atracción extranjera, ahora espera cerrar con 8 mil millones de pesos.

FRASES DE DIEGO SINHUE RODRÍGUEZ VALLEJO

“Unidos hemos construidos grandes acciones, ustedes son los protagonistas de este gran cambio.”

“Los Guanajuatenses siempre se abren camino, aquí sí sabemos salir adelante, lo comprobé durante la pandemia.”

“Aquí en Guanajuato sí apoyamos a los niños con cáncer.”

“No me preocupa que llueva en mi Informe, me preocupa que no llueva en el campo de Guanajuato, que nuestras presas estén vacías, me preocupa que ese señor o señora tenga que comer en su mesa, eso hace un gobernador, preocuparse por los demás, por los que más sufren y más necesitan”.

“Para ser un buen gobernador no tienes que preocuparte, tienes que ocuparte, si no hay gasolina vas a Estados Unidos y vas por ella, si te preocupas por los problemas y no los resuelves vas a ser un gobernador del montón.”

“Gracias porque este no es un logro de una personas sino de todas, este Guanajuato de grandeza lo hemos construido todos, les digo gracias por haberme elegido gobernador de este gran estado”.

“Hoy es un gran día para afirmar que unidos hemos construido la grandeza de Guanajuato, estamos reunidos para informarles de los logros que van más allá de este gobierno que pertenecen a cada uno de ustedes”.



